Paulo Lessa reúne a família e vibra com protagonista na TV

No ar com seu primeiro papel principal na novela Cara e Coragem, Paulo Lessa vive momento mágico

Por Fernanda Chaves Publicado em 04/11/2022, às 09h37

Duas palavras descrevem a vida atual do ator Paulo Lessa (40): “momento mágico”. Ao lado da mulher, a cirurgiã-dentista Cindy Cruz (36), o carioca celebra a junção de dois grandes desejos realizados. Primeiro, a chegada da filha, Jade (1 ano e meio). Segundo, a estreia como protagonista de novelas, desejo que considerava difícil tornar real. “Eu sonhava com isso, mas não me via nos produtos”, afirma o intérprete do Ítalo de Cara e Coragem, trama das 7 da Globo, em ensaio para CARAS, no Rio.

Após 15 anos de carreira e muita dedicação, o artista conquistou um grande papel na TV. Além do reconhecimento pelo trabalho, ele destaca a representatividade que isso traz. “A gente consegue sonhar com o que a gente consegue se ver, se espelhar. Está sendo muito importante esse momento. Acho que muita gente me vê e pode sonhar a partir disso”, acredita o carioca, que também fica feliz por viver um personagem que quebra estereótipos, um homem bem-sucedido. Para Paulo, Ítalo também conta um pouco de sua história. “Estou na luta há muito tempo. Eu já fiz figuração. Inclusive em Da Cor do Pecado, novela com a Taís Araujo. Hoje sou par romântico dela, protagonista em uma novela. Então, esse caminho mostra que é possível, que ao perseverar, acreditar, dá para chegar”, diz.

Por conta das dificuldades da carreira artística, o ator já pensou em desistir. “Vou confessar que já desanimei algumas vezes. Por ser uma profissão incerta, para me sustentar, já trabalhei em cartório, escritório...”, recorda. Mas todo o esforço valeu a pena. Feliz com sua conquista, ele frisa que o peso do protagonismo é maior. “O Ítalo tem dupla responsabilidade. Tem a representatividade e a responsabilidade do tamanho do personagem, do trabalho em si”, analisa. Contracenar com nomes como Taís Araujo (43), Paolla Oliveira (40) e Marcelo Serrado (55) tem sido uma honra e um desafio. “Quando fui aprovado, deu aquela felicidade, aquela explosão toda, mas, ao mesmo tempo, um medo da responsabilidade. É um volume de cena que eu nunca tinha feito na minha vida”, diz ele, que, recentemente, gravou 34 cenas em um dia. “Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma maneira tranquila e entendo que não é só gravar, você tem que entregar no nível desses protagonistas. Não é mole, mas estou bastante feliz. Não é que eu gostei da vida de protagonista?”, diverte-se.

Ao longo de sua caminhada, Paulo sempre encontrou um grande apoio em casa. E, agora, não tem sido diferente. “A Cindy tem sido fundamental nesse processo, é um suporte que eu tenho, porque sei que volto para casa e está tudo em paz. Eu sei que tem uma pessoa ali que me joga para cima. Às vezes, chego meio cansado, desanimado. Eu sou muito exigente, às vezes não gosto da sequência que gravei, chego chateado e a Cindy é a primeira pessoa a me jogar pra cima”, conta.

Com uma profissão completamente oposta a do marido, ela faz o que pode para apoiá-lo. Até mesmo encarar os flashes ao lado dele em um ensaio como este. “Eu venho para me divertir e também penso que é o momento do Paulinho. Se posso ajudar, então quero dar o meu máximo”, diz a cabo-verdiana. Ser mulher de galã não é tarefa fácil para uma cirurgiã-dentista. “Lembro que um dia vi uma cena e falei: ‘não vou ver mais essa novela’ (risos)”, recorda Cindy, que procura levar o ciúme de forma saudável. “Tem que entender que é a profissão dele. Ele lutou tanto para estar nesse papel, eu tenho que ver, apoiar. Então, se está passando uma cena que me faz sentir incomodada, eu disfarço, brinco com a Jade, não olho para a televisão (risos), mas tenho que apoiar”, afirma a bela, que está com o ator há 16 anos.

A chegada de Jade fortaleceu a união. “A gente tem que se apoiar. E é uma nova personalidade dentro de casa, a gente está até hoje se descobrindo e conhecendo a Jade. A maternidade e a paternidade transformam”, analisa ele. Com parte da família de Paulo na Bahia e a de Cindy em Cabo Verde, na África, os dois se dividem na criação da filha e contam com a ajuda da babá, Gil, da cunhada de Paulo, Paloma, do irmão dele, Darlan, além de outros familiares, que, mesmo distantes, se fazem presentes. “A maternidade tem desafios, a rede de apoio é importante. Somos gratos a eles”, diz Cindy.

Filho da cabeleireira já falecida Dai Bastos, conhecida como Idalice, uma das precursoras das técnicas afro no quesito beleza no Rio de Janeiro nos anos 1970, Paulo segue o legado da mãe e assumiu o projeto Casa AfroDai. Além do salão, Idalice esteve à frente de um curso de formação em cabeleireiro afro para meninas de comunidades carentes da cidade, que foi reconhecido pela ONU. “Meu desejo hoje com a casa é fomentar a cultura, que seja um espaço de resistência, de referência”, explica Paulo, animado.

Assim como a mãe, o ator tem se tornado referência. Ele torce e trabalha para que Jade cresça em

um País mais igualitário. “Com mais referências, a construção do imaginário da Jade é diferente do nosso. Então, vai ser muito mais empoderada, mais bem resolvida com a sua autoestima e sabendo que o céu é o limite. Eu quero entregar para ela um mundo onde as possibilidades sejam infinitas”, destaca o artista.

Veja as fotos de Paulo Lessa com sua família:

Fotos: Cadu Pilotto; Make: Brenno Melo; Agradecimento: Hotel Vila Galé