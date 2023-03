Poliana Moça: resumo da novela de 06 a 10 de março

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Poliana pergunta a Luísa se ela ama Otto

Capítulo 251, segunda-feira, 06 de março

Poliana pergunta para Otto se ele está apaixonado por Luísa, já que o pai fica sorridente perto da moça. Pinóquio vê a divulgação sobre o retorno do LUC1 e estranha, já que o boneco não sabe sobre o novo androide, o LUC2. Davi presenteia Vini por salvar a vida do seu filho. Nicholas tenta mais uma vez ligar LUC2. Gleyce recebe uma mensagem anônima mencionando que ela deve um favor ao Cobra pela realização da exposição fotográfica no CLL. Pinóquio escuta conversa entre Otto e Poliana e sem saber do que se trata, acredita que Otto o vendeu para Luca; o androide pensa em fugir. Renato entrega flores a Ruth para se redimir pelos seu atos de ciúmes e reconhece o erro. Pinóquio mostra o vídeo de divulgação da “Luc4Tech” para Otto, sobre o ‘retorno do LUC1’, e alega saber que o pai da Poliana o vendeu para Luca.

Capítulo 252, terça-feira, 07 de março

Na atividade escolar em dupla, Luigi e Song sobram e o professor pede para que eles façam juntos. Benício está viciado em ver comentários nas redes sociais, na abstinência do aparelho celular, ele fica nervoso e surta com todo mundo. Yuna fala para Pedro que o nome da mãe é Pamela, mas Pedro diz que ela pode ter mudado. Yuna acredita que Pedro e Chloe estão obcecados na procura da mãe biológica, buscando por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Os colegas zombam de Lorena por conta da campanha da “Luc4Tech”, em que menciona que ela é namorada do LUC1. Nanci diz para Waldisney que não está feliz vivendo escondida. O capanga do Cobra entrega um pacote de dinheiro para Gleyce, ele a obriga aceitar e divulgar que o Cobra fez doação. Otto pergunta a Luca se ele fabricou outro androide. Gleyce devolve o pacote de dinheiro ao capanga. Otto aconselha Luca a sair do esquema criminoso como laranja, senão o império dele vai cair. Tânia afirma que pretende fazer um ‘incêndio’ no CLL. Nanci chora por viver em condições sem liberdade. Poliana pergunta a Luísa se ela ama Otto.

Capítulo 253, quarta-feira, 08 de março

Luísa acha o questionamento de Poliana sobre Otto indevido, já que ele é ex-marido da irmã dela e irmão do ex-marido, Marcelo. As crianças do “Magabelo” explicam para Benício cinco índices de um viciado em redes sociais; Benício reconhece que perdeu o controle. Tânia diz a Celeste que depois do evento da “Luc4Tech”, ela vai acabar com o Luca, mas Celeste alerta que ela precisa se preocupar com Otto. Valdinéia e Waldisney assistem uma reportagem que mostra a polícia cada vez mais próxima deles; Nanci declara que está com medo e não quer ser presa. Valdinéia acha que Nanci é informante da polícia. Raquel alerta Luca que Durval proibiu os filhos no evento “Encontro de Fãs” da “Luc4Tech”, mas o jovem afirma que tem tudo sob controle. Waldisney diz a Valdinéia para nunca mais ameaçar a Nanci, que a mãe passou dos limites. Luca pede desculpa para Durval pela campanha digital e implora a liberação das crianças no evento. João conta a Poliana que finalmente escreveu o prefácio do livro do pai. Os capangas do Cobra abordam Gleyce e a obrigam a aceitar o dinheiro novamente, porém, agora, eles ameaçam a mulher. Celeste apressa Nicholas, que faz o último teste no LUC2; o novo androide apresenta algumas falhas, mas Tânia expõe que vai lançar desta forma. Os membros do CLL pensam em acionar a polícia depois das ameaças do Cobra. Nanci planeja fugir do esconderijo e pede a Valdinéia deixá-la ir; Valdinéia não gosta do comportamento da nora.

Capítulo 254, quinta-feira, 09 de março

Branca continua preocupada com o desaparecimento de Nanci. Luigi não para de pensar e chorar por Song. Antes do “Encontro de Fãs”, Benício fica extremamente nervoso. Dois maquiadores transformam Tânia e a deixam irreconhecível para o evento da “Luc4Tech”. Glória visita Roger na prisão. Nanci comenta com Waldisney que não está feliz e que ele deve se entregar; o namorado diz que se ele for preso, o casal não vai se ver tão cedo. Nanci fala que Waldisney é muito dependente da mãe e ela sugere que fujam somente eles dois. Poliana fala para João que Luísa ficou nervosa quando perguntou sobre sentimentos com Otto. O "Encontro de Fãs” se inicia e Benício tem crise de ansiedade. Otto, Jeff e Pinóquio assistem o evento de forma remota. Nanci pede perdão à Valdinéia. Benício tem alucinações, entra em uma sala secreta e se depara com LUC2.

Capítulo 255, sexta-feira, 10 de março

Gleyce e Kessya conversam sobre passar mais tempo juntas e Gleyce pede desculpa pela ausência; Kessya entende o comprometimento da mãe no trabalho. Através da live, Otto repara uma pessoa com traços semelhantes à Tânia. Gleyce vai até a delegacia para expor as ameaças de Cobra; o delegado pede para Gleyce ser uma informante. Luca anuncia o LUC2, mas divulga como o retorno de LUC1, para que o público não desconfie que seja um novo androide. No laboratório, Otto, Jeff e Pinóquio ficam revoltados e percebem que Luca fabricou outro androide. Eugênia manda Helena ficar em casa cuidando dos irmãos enquanto dá uma saidinha. Helena vai para a casa de Song e deixa os irmãos sozinhos. Pedro e Chloe saem do apartamento para ir até a “Luc4Tech”. Benício ganha presente de fã que se identifica muito com ele e pede uma foto. Helena chega na residência e nota que os irmãos sumiram; Eugênia surge em seguida e fica apavorada. Luísa vai até o laboratório e pergunta para Otto se ele vendeu o projeto do LUC1 para Luca.