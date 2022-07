Pesquisas sobre a novela Pantanal aumentam no Google

Internautas querem saber mais sobre a novela Pantanal e as buscas disparam no Google, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 20h26

A remake da novela Pantanal é um sucesso na TV e também na internet. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, as buscas sobre a novela aumentaram no Google na última semana.

A publicação revelou que a busca pela pergunta 'quem ganha a sela de prata?' aumentou 5000%. Além disso, o Google também registrou um aumento nas pesquisas sobre 'O Velho do Rio morre em Pantanal?', 'Guta e Marcelo são irmãos?', 'Tadeu fica com quem em Pantanal?' e 'Quem é o pai de Tadeu em Pantanal?'. Assim, as pesquisas apontam que o brasileiro gosta de saber spoiler da novela antes da exibição na TV.

Mais pesquisas sobre a novela Pantanal

Em outro momento, o site Notícias da TV revelou que o departamento de pesquisa da Globo também está de olho no que a internet quer saber sobre a novela Pantanal. A publicação revelou que um levantamento mostrou o remake da novela é uma das produções mais comentadas e mais vistas do Brasil. Inclusive, a trama está sendo vista por um público mais jovem, entre 15 e 29 anos, que costuma fazer memes e brincadeiras na internet com os personagens da história.

O site ainda revelou o Top 3 dos personagens que fazem mais sucesso na internet. O primeiro lugar ficou com o Velho do Rio (Osmar Prado), o segundo lugar é de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e a terceira no ranking é Juma (Alanis Guillen).

O remake da novela Pantanal deverá ficar no ar até outubro de 2022 e será substituída por Travessia, nova novela de Gloria Perez.