Jade Picon surge ao lado do elenco de 'Travessia', próxima novela da Globo

Ex-BBB Jade Picon surgiu em clique ao lado de Chay Suede, Alexandre Nero, Humberto Martins, Romulo Estrela e mais

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 14h15

Nesta segunda-feira, 20, a Globo divulgou a primeira foto com parte do elenco de Travessia, novela de Gloria Perez, e Jade Picon (20) apareceu no registro. A ex-BBB apareceu ao lado de parte do elenco que conta com Rômulo Estrela, Lucy Alves, Alessandra Negrini, Vanessa Giacomo, Giovanna Antonelli, Rodrigo Lombardi e mais.

Na foto, Jade Picon apareceu sorridente com Humberto Martins e Lucy Alves ao lado, parceiros de elenco em sua estreia como atriz na Globo.

Travessia, a nova trama de Gloria Perez está prevista para estrear em outubro, substituindo Pantanal. O tema central da trama será a relação do homem com a tecnologia.

Veja o primeiro clique do elenco de 'Travessia':