Pantanal: relembre quem ficou com a sela de prata na primeira versão da novela

Tadeu, José Lucas e Jove disputam a sela de prata do Velho Joventino no remake da novela Pantanal. Saiba quem ficou com o item na primeira versão da trama

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 14h38

A sela de prata do Velho Joventino ainda será muito citada nos próximos capítulos do remake da novela Pantanal, da Globo. Isso porque José Leôncio (Marcos Palmeira) colocou os três filhos, José Lucas (Irandhir Santos), Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuíta Barbosa), para disputarem o objeto que foi deixado pelo avô antes de desaparecer. Na primeira versão da trama, exibida na década de 1990, a sela de prata só encontrou um novo dono na reta final da história. Saiba quem ficou com o objeto!

Na primeira versão de Pantanal, a sela de prata não foi de fato disputada pelos três irmãos em uma corrida de cavalo. Isso porque Jove e José Lucas decidiram abrir mão da sela de prata para que Tadeu ficasse com o item. O filho de Filó foi o que mais pensou na sela de prata ao longo de toda a novela e ficou grato pela gentileza dos irmãos.

No remake da trama, a Globo ainda não revelou o que vai acontecer na disputa pela sela de prata.

Jove vai pedir Juma em casamento em Pantanal

Nos próximos capítulos de Pantanal, Jove vai fazer as pazes com Juma. Ele vai conseguiu convencer a amada a voltar a morar na fazenda. Os dois conversam antes de Jove começar uma viagem com o pai, José Leôncio, para conhecer todos os negócios da família ao redor do Brasil.

Assim, Jove pede Juma em casamento e ela aceita. A filha de Maria Marruá volta a morar na fazenda e fica em uma saia justa com o sogro, que quer um neto. José Leôncio fica nervoso ao descobrir que Juma e Jove nunca transaram. Após uma reação inesperada, ele vai se desculpar com Juma e descobre que é ela quem não quer ter filhos.

Juma explica que acreidta que não quer filhos porque não acredita que sejam uma benção. Então, José Leôncio surpreende a nora ao dizer que o nascimento dela foi a melhor coisa que aconteceu para os pais dela. Assim, Juma fica pensativa sobre formar uma família.