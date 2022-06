Pantanal: Filó revela a verdade para Tadeu. Saiba como será!

Filó abre o jogo com Tadeu e diz que ele não é filho de José Leôncio na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 16h09

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Filó (Dira Paes) será pressionada por Tadeu (José Loreto) para revelar a verdade sobre a paternidade dele. Sem saída, ela abre o jogo com o filho.

Saiba como será a cena de Filó e Tadeu em Pantanal:

Nas cenas, Guta (Julia Dalavia) vai brigar com Tadeu por causa da relação deles e acabará falando que ele não se parece com José Leôncio (Marcos Palmeira). Ao acompanhar a discussão, Filó ficará revoltada com o rumo da briga e deixará o local.

Então, Tadeu vai atrás da mãe e pergunta se ele é ou não é filho de José Leôncio. Ele diz que precisa saber da verdade. Então, Filó afirma: “Se você quer a verdade, Tadeu... A verdade é que você não é filho dele! Mas você salvou a vida dele”.

Na sequência, Filó explica que Tadeu salvou a vida do fazendeiro após ele ser abandonado por Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles). Ela diz que José Leôncio perdeu a vontade de viver ao se ver sem o filho e a esposa, e Filó decidiu contar que Tadeu era filho dele para ajudá-lo a superar este momento.