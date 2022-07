Pantanal: Tenório reage ao descobrir a verdade sobre Marcelo

Zuleica é obrigada a contar a verdade sobre a paternidade de Marcelo e Tenório reage na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 15h58

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Tenório (Murilo Benício) vai descobrir que não é o pai biológico de Marcelo (Lucas Leto). O momento acontecerá durante uma fase difícil na vida do fazendeiro, que terá acabado de perder um dos filhos, Roberto (Cauê Campos) – que morre em uma armação de um capanga. Então, ele vai descobrir a verdade sobre a paternidade de Marcelo e ficará furioso.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Tenório estará abalado após a morte de Roberto e ao descobrir que Guta (Julia Dalavia) está grávida de um filho de Marcelo – já que ele acredita que os dois são irmãos. Então, em uma discussão, Renato (Gabriel Santana) revela que não é irmão de Marcelo e Tenório vai tirar satisfação com Zuleica (Aline Borges).

Zuleica conta que foi estuprada na novela Pantanal

Nervoso, Tenório pergunta se Zuleica o traiu e ela nega, pedindo para se explicar. Então, ela revela que foi estuprada por um médico no hospital onde trabalhava. “Aquela foi a última vez que ele me assediou. Mas não foi a primeira. Nem a pior. Eu fui estuprada por ele, Tenório... Ele me trancou na sala dele... Eu não tive como me defender, não tinha para quem gritar... Nem tive quem acreditasse em mim”, lamenta.

Tenório diz que teria acreditado nela, mas Zuleica rebate ao dier que teve medo de contar a verdade e que mentiu durante todos esses anos. Porém, ele não aceita a explicação dela e fica ainda mais furioso.