Pantanal: Público vibra com cena de Juma virando onça para se livrar de Solano

Juma Marruá vira onça para matar Solano na novela Pantanal e os internautas vão à loucura com atuação de Alanis Guillen: 'Máximo respeito'

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 22h37

Na noite desta quinta-feira, 22, os telespectadores da novela Pantanal foram à loucura nas redes sociais com a cena de Juma (Alanis Guillen) virando onça para matar o Solano (Rafa Sieg). Os internautas elogiaram a interpretação dos atores e também a forma como a cena foi feita.

Na trama, Solano sequestrou Juma para tentar atrair o Velho do Rio. Em um momento, ele disse que iria se livrar de Juma e da filha dela, o que provocou a raiva da jovem. Ela conseguiu se libertar da corda e virou uma onça para matar o vilão. Com golpes de suas mãos, Juma tirou a vida de Solano sem dó nem piedade. No dia seguinte, ela apareceu arrastando o corpo dele e com o vestido ensanguentado.

Nas redes sociais, os internautas vibraram com a cena de ação.

"Que cena foi essa da Juma! Meu Deus, estou besta... Que cena incrível, perfeita", disse uma fã da novela. "Tô arrepiada com essa cena da Juma. Alanis é incrível", declarou outra. "Juma Marruá mostrando que não brinca em serviço e Alanis Guillen brilhando", declarou mais um. "A juma matou o cara com a UNHA", disse um internauta. "Juma ficou com reiva e virou onça,mesmo!", escreveu outro.

Veja nas comentários dos fãs da novela Pantanal:

Que novela boaaa, meu Deus!!! Essa cena da Juma grávida matando o Solano vai entrar pra história. Alanis, máximo respeito 👏🏽👏🏽👏🏽 #pantanal#pantanar — isabella sater 🐆 (@VemVerReality) September 23, 2022

Rapaz, que cena da Juma virando onça em 👏🏻👏🏻👏🏻 — 𝐺𝑟𝑒𝑦𝑐𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑙𝑦 (@Greycekaraujo) September 23, 2022

O olhar da Juma igual de onça!! Alanis artista demais #pantanalpic.twitter.com/SsXxWWcp0h — Anna | Shut Down (@opsanna10) September 23, 2022

QUE CENA !!!! Juma se transformando em onça e acaba com a raça de Solano! 💥🐆😱 JUMA MARRUÁ LENDA . #Pantanalpic.twitter.com/nAfbPHU04n — Bruno Leicam (@brunomacielof) September 23, 2022

O olhar da Juma parecendo uma onça mesmo. Que baita atriz é a Alanis Guillen. E que CENÃO #Pantanalpic.twitter.com/x5JoCgQl0N — Érika ◤✠◢ 🐆 (@avengersxz) September 23, 2022