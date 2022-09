Ator conta sobre a cena da morte de Solano em Pantanal: 'Eu vi uma onça'

Intérprete do Solano no remake da novela Pantanal, Rafa Sieg conta como foi gravar a cena da morte do vilão pelas mãos de Juma

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 10h56

O ator Rafa Sieg ficou encantado com a gravação da sequência da morte do personagem Solano no remake da novela Pantanal, da Globo. Na reta final da trama, ele será morto por Juma (Alanis Guillen) após sequestrar a jovem na tapera. A sequência promete muita ação e encantamento para o público.

No site Gshow, Rafael contou que o diretor Davi Lacerda – que também comandou as cenas das mortes de Roberto (Cauê Campos) e Levi (Leandro Lima) – se preocupou em gravar todos os takes no mesmo horário do dia e que existem três momentos antes da morte do personagem. Primeiro, o público verá o momento do sequestro, a negociação dos dois e também a transformação de Juma em uma onça. Porém, a onça não será vista de fato, mas ficará subentendida.

Inclusive, ele elogiou a atuação de Alanis, que deu para ele a sensação de realmente ter uma onça em sua frente. "Eu vi uma onça, a Alanis onça, porque ela é toda trabalhada nisso", aponta Rafa. "O Davi vai descortinando nossas reações atrás de parede, e tem planos fechados em nós dois, no meu olho, na expressão da Juma... então o espectador sentirá como eu estou me sentindo ali. Corta exatamente como eu senti", disse ele.

O ator já viu a cena nos bastidores e adorou o resultado. "Está bonita de ver, é muito bacana de ver quando tem esse encontro de almas de Davi, Rafa e Alanis. Não é sempre que ocorre isso por aí", disse ele, que ainda completou: "O Davi percebeu que sempre tem aquele momento de um sequestro é que há esgotamento, a pessoa cansa de negociar. A gente sentiu isso e, na cena, não estamos de frente um para o outro, mas ficamos os dois emocionados, porque estávamos realmente esgotados. O Davi se tocou, registrou e espero que isso imprima na edição final".