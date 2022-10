Pantanal: Juma ameaça virar onça para tirar mais uma vida

Na reta final de Pantanal, Juma faz ameaça contra outro personagem para defender a vida de Zaquieu. Saiba como será!

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 14h32

Nos últimos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Juma (Alanis Guillen) vai sair em defesa de Zaquieu (Silvero Pereira). Ela vai ameaçar se transformar em onça para tirar a vida de Renato (Gabriel Santana).

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Renato jura que vai matar Zaquieu após descobrir que ele pode ser o assassino do seu pai, Tenório (Murilo Benício). Isso porque o ex-mordomo assumiu a culpa do crime para proteger Alcides (Juliano Cazarré).

Um dia, Renato se prepara para atacar e matar Zaquieu, mas Juma aparece. Ela conseguirá interromper a ação do filho do vilão e ameaçará se transformar em uma onça para tirar a vida dele.

Então, Juma leva Renato para a casa de José Leôncio (Marcos Palmeira) e ele só pode sair de lá quando Zuleica (Aline Borges) e Marcelo (Lucas Leto) aparecem para buscá-lo. Neste momento, Zaquieu vai contar os crimes de Tenório para a família dele, que ficará envergonhada pelo que o vilão fez enquanto estava vivo e irá embora.