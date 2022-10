Pantanal: Cena da morte de Tenório agita as redes sociais

Telespectadores da novela Pantanal vibram com cena da morte de Tenório e os atores são elogiados: 'Cenão'

Na noite desta terça-feira, 4, os telespectadores da novela Pantanal, da Globo, conferiram a tão esperada cena da morte de Tenório (Murilo Benício). Na reta final da trama, o público elogiou a atuação dos atores Murilo Benício, Juliano Cazarré e Silvero Pereira na cena em que o vilão foi ferido pela zagaia e puxado para a morte no rio pela sucuri.

Na cena, Alcides surpreendeu Tenório na beira do rio ao aparecer com a zagaia em mãos. Porém, o vilão conseguiu desarmá-lo com a promessa de uma briga de homens e sem armas, mas usou a sua arma para ameaçá-lo. Então, Zaquieu apareceu e apontou a arma para Tenório. Após uma discussão, o vilão atirou em Zaquieu, que caiu no chão com um ferimento. Rapidamente, Alcides pegou a zagaia e enfiou na barriga de Tenório.

Enquanto Tenório sofria no chão, a sucuri apareceu e puxou o corpo dele para dentro do rio. Ainda vivo, o vilão foi levado para a morte debaixo d'água.

Nas redes sociais, o público vibrou com a sequência emocionante.

Simplesmente impactada com esse CENÃO. Murilo Benício, Juliano Cazarré e Silvero Pereira maravilhosos. #Pantanalpic.twitter.com/Cb8Dh8k831 — Érika ◤✠◢ 🐆 (@avengersxz) October 5, 2022

Que cena do Murilo Benicio, Juliano Cazarré e Silvero Pereira... enquanto o Alcides acudia o Zaquieu que tinha medo de morrer, o véio vulgo sucuri foi encher o buchim com o Tenório. #Pantanalpic.twitter.com/EQQFF79g6C — D🌕 (@dennituxa) October 5, 2022

Como que pode Murilo Benício entregar apenas no olhar, sem precisar dizer uma palavra, todo o pavor do Tenório ao ser carregado pela sucuri. Show de atuação! Silvero Pereira e Juliano Cazarre muito bem também. #Pantanal — caroline moretti (@favlombardi) October 5, 2022

Tenório enfim teve o destino que merecia.

Personagem com talvez a melhor atuação de Murilo Benício - junto com todas as outras que já fez!



Simplesmente o ator de milhões! #pantanal — Thais Lima (@ThaisinhaLima_) October 5, 2022

A SUCURI PUXANDO O TENORIO VIVO MEU DEEEEEEEUS QUE OBRA DE ARTE DO ÁUDIOVISUAL — júlia (@perryfirworks) October 5, 2022