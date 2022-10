Pantanal: resumo da última semana da novela

Nos últimos capítulos da novela Pantanal, Zaquieu conta a Zuleica e filhos sobre os crimes que Tenório cometeu

Capítulo 163 - Segunda-feira, 03 de outubro

Maria Bruaca comenta com Muda sobre seu receio de que Alcides possa ter ido atrás de Tenório. Tadeu avisa a José Leôncio que Alcides e Zaquieu não voltaram da lida. José Leôncio revela a Filó que sempre soube que Tadeu não era seu filho. Zaquieu salva Alcides, no momento que Tenório mira a arma para o peão. Alcides acerta Tenório com a zagaia, depois que Zaquieu leva um tiro no peito dado pelo grileiro. Ferido pela zagaia de Alcides, Tenório leva um bote de uma sucuri, que o arrasta rio adentro. Alcides leva Zaquieu ferido para a fazenda. José Lucas avisa que Zaquieu está fora de perigo. Muda sugere que foi o Velho do Rio quem matou Tenório.

Capítulo 164 - Terça-feira, 04 de outubro

Zaquieu convence Alcides a ficar com Maria Bruaca. Alcides confessa a José Leôncio que foi ele quem matou Tenório. Maria Bruaca deixa a cargo de José Leôncio contar para a Guta a história que ele achar mais verdadeira sobre a morte do ex-marido. José Leôncio aconselha Alcides a ir embora e recomeçar a vida. Maria Bruaca e Alcides decidem ir embora sem se despedir de ninguém. Renato promete matar o peão que atirou em seu pai. Muda faz as pazes com Tibério. Marcelo conversa com Guta sobre a morte de Tenório, que considera mal contada. José Leôncio está pensando em sua vida, quando se assusta com a presença de José Lucas.

Capítulo 165 - Quarta-feira, 05 de outubro

Jove diz a Zaquieu que é difícil acreditar que ele tenha matado Tenório. Marcelo e Renato brigam. Ari conta aos filhos de José Leôncio que o médico está atrás do fazendeiro para fazer exames. Juma descobre que Muda está grávida. José Leôncio pede a Tadeu que limpe a sela de prata para entregar ao seu dono. Zaquieu fica arrasado ao saber por Tibério que não acompanhará a comitiva. José Leôncio parte com a comitiva montado no cavalo com a sela que era do pai. Renato ameaça Zaquieu com uma arma, mas é rendido por Juma. Eugênio avisa a Irma que está confiando sua chalana para José Leôncio. José Leôncio avisa aos filhos que eles vão disputar a sela do avô em uma raia. Zaquieu conta a Zuleica e filhos sobre os crimes que Tenório cometeu. José Leôncio fica surpreso ao ver Tadeu parado, enquanto os outros dois filhos estão a galope pela disputa da sela do avô.

Capítulo 166 - Quinta-feira, 06 de outubro

Os resumos não serão liberados.

Capítulo 167 - Sexta-feira, 07 de outubro

Os resumos não serão liberados.