Pantanal: Cramulhão dá dica de como matar Tenório

Em conversa com Alcides, Cramulhão revela informações que podem ajudar o peão a tirar a vida de Tenório na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 13h36

Nos próximos capítulos do remake da novela Pantanal, da Globo, Trindade (Gabriel Sater) vai incorporar o Cramulhão mais uma vez para dar um recado para Alcides (Juliano Cazarré). Ele dará uma informação importante sobre como matar o vilão Tenório (Murilo Benício).

Nas cenas, o Cramulhão conversa com Alcides, mas o peão diz que não quer mais confusão em sua vida. Assim, a entidade diz: “Então esquece aquela história do Sarandi. Você tem sangue de jagunço nas veias, Alcides. E não veio até aqui por obra do acaso. Uma hora ou outra você vai ter que enfrentar aquele diabo. E vai ter que estar pronto”.

Com isso, Alcides rebate: “Ele é que precisa estar pronto para mim”. O Cramulhão completa: “Ele sempre está pronto. Tanto que está vivo. E, se você não tiver, quem vai virar defundo é você”.

Na sequência, Alcides pergunta o que precisa fazer para matar Tenório e recebe dicas do Cramulhão. “Deve de ficar quieto no teu canto. E esperar ele vir. E não vai usar arma de fogo, que ele tem o corpo fechado”, declara o diabo.

Relembre como foi a morte de Tenório na primeira versão de Pantanal

Na versão original de Pantanal, Tenório morreu de forma trágica. Ele foi morto por Alcides, que fez uma emboscada contra ele junto com Zaquieu. Na cena, o peão jogou uma lança no estômago do patrão e, depois, jogou o corpo de Tenório para as piranhas.

