Pantanal: Relembre quem morreu na primeira versão da novela

Relembre quais personagens da novela Pantanal morreram na primeira versão da trama após o capítulo 100 da história!

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 10h20

O remake da novela Pantanal, da Globo, vai completar seus 100 capítulos no ar nesta semana e o público ainda pode esperar mais reviravoltas na trama. Na primeira versão da história, exibida em 1990 na TV Manchete, a reta final da história contou mais mortes entre os personagens, informou o site Gshow. Que tal relembrar quem morreu na primeira versão da novela?

Roberto – filho de Tenório e Zuleica

O jovem Roberto morreu na primeira versão da novela Pantanal de forma trágica. Na época, ele foi atacado por uma sucuri durante um passeio de barco com o matador Teodoro, que foi contratado por Tenório para acabar com a família Leôncio, Maria Bruaca e Alcides. A morte de Roberto acontece após ele descobrir o motivo da presença do matador na fazenda da família.

Na segunda versão da novela, a morte de Roberto deverá continuar no roteiro. Porém, a causa da morte será um pouco diferente. A previsão é que Roberto saia de barco com o matador e os dois encontrem uma sucuri. Porém, os dois caem na água e o pistoleiro não socorre o rapaz, que morre afogado. Ao voltar para a fazenda, o pistoleiro diz que o rapaz morreu atacado por uma sucuri, mas isso não será verdade.

Teodoro/Solano – matador contratado por Tenório

Na primeira versão de Pantanal, o matador Teodoro (Fausto Ferrari) foi morto por Juma. Ele foi provocá-la. Ela virou onça e tirou a vida dele. Na segunda versão da trama, o destino do matador, que se chama Solano (Rafa Sieg), ainda não foi confirmado.

Tenório – marido de Maria Bruaca e amante de Zuleica

Na versão original de Pantanal, Tenório morreu de forma trágica. Ele foi morto por Alcides, que fez uma emboscada contra ele junto com Zaquieu. Na cena, o peão jogou uma lança no estômago do patrão e, depois, jogou o corpo de Tenório para as piranhas.

José Leôncio – fazendeiro e filho do velho Joventino

Na primeira versão de Pantanal, José Leôncio morreu no último capítulo da novela. Na história original, José Leôncio sofreu um infarto no final da trama, logo após se casar com Filó. Então, ele foi encontrar seu pai, o Velho do Rio, e ouviu a história do desaparecimento dele. O Velho do Rio conta para o filho que morreu ao ser picado por uma cobra e seu corpo desapareceu quando se encantou em uma sucuri para proteger o Pantanal. Assim, José Leôncio seguirá os passos do pai e se tornará o novo Velho do Rio.

Vale lembrar que o remake da novela Pantanal pode sofrer alterações de acordo com as decisões do autor Bruno Luperi, que é o responsável pela adaptação do roteiro na segunda versão da trama.