O que tem na mochila de Juliano Cazarré? Ele mostra seus itens pessoais

Ator da novela Fuzuê, da Globo, Juliano Cazarré revela o que leva em sua mochila para um dia de trabalho e mostra seus itens pessoais

O ator Juliano Cazarré divertiu seus seguidores ao gravar um vídeo de bastidores de sua vida. Nesta segunda-feira, 8, ele compartilhou um vídeo para mostrar tudo o que carrega em sua mochila para um dia de trabalho na novela Fuzuê, da Globo.

Nas imagens, ele abriu a sua mochila e exibiu os itens pessoais que não podem faltar em seu dia a dia. Na mochila, ele leva as chaves de casa e do carro, a carteira, os seus óculos de grau e escuros, livros para passar o tempo entre uma gravação e outra, caderno para anotações, estojo com lápis e canetas, fone de ouvido, escova de dentes e também uma latinha com vários compartimentos para guardar sua aliança e o escapulário na hora de colocar o figurino do personagem.

Por fim, ele também leva itens religiosos, como a medalha milagrosa e também uma dezena para rezar o terço no caminho para o trabalho. Vale lembrar que ele é católico praticamente.

Atualmente, ele interpreta o vilão Pascoal na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo. Quando não está gravando, ele passa o tempo com seus cinco filhos, frutos do casamento com Leticia Cazarré.

Nome do sexto filho

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou que eles já escolheram o nome do sexto filho, que nascerá em 2024. No início de dezembro, ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e uma das respostas sobre o nome do bebê.

Ao ser questionada sobre qual é o nome do bebê, Leticia respondeu: “Estêvão”. O bebê deverá nascer em 1 de março de 2024 e ela pretende ter um parto cesariana, como foi o nascimento dos seus filhos mais novos.

Vale lembrar que Juliano e Leticia já são pais de cinco crianças: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.