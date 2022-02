Morte castiga protagonistas de 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Morte castiga os quatro protagonistas da novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 11h53

Os quatro protagonistas da novela Quanto Mais Vida, Melhor, em breve serão duramente castigados na história inédita.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, a temida Morte (A Maia) se cansará do comportamento inconsequente e problemático do quarteto principal.

Na trama das 19 horas, a entidade avisará que dará uma grande punição para eles, mudando o jogo e alterando os corpos de todos de uma noite para outra.

Troca de corpos

Sendo assim, Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta), Flávia (Valentina Herszage) e Guilherme (Mateus Solano) mudarão de corpos e assumirão as vidas uns dos outros na novela das sete.