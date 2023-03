Mariana Nunes se preocupa com personagem de Todas as Flores e dispara: 'Precisa de ajuda'

Mariana Nunes fez revelação sobre a situação de Judite na segunda parte de Todas as Flores

Mariana Nunes (42), intérprete de Judite em Todas as Flores, está preocupada com sua personagem na trama. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta, 22, a atriz disparou sobre a situação da mãe de Pablo na segunda parte da telenovela e revelou que espera que ela mude de comportamento.

"A Judite é uma pessoa que tem o comportamento extremamente codependente . Ela não tem a capacidade de olhar para si e cuidar da própria vida. Ela está sempre precisando do problema do outro para estar, de alguma forma, no comando. Ela quer resolver a vida da Maíra porque percebe que ela precisa de ajuda, ela quer decidir o que o Pablo tem que fazer, ela está o tempo inteiro também chamando o Humberto, pedindo para ele tomar um rumo na vida, falando mal da Zoé", desabafou a atriz sobre sua personagem em Todas as Flores.

"Por mais que ela esteja bem intencionada, é em um nível como se a Maíra não tivesse a capacidade de entender o que está acontecendo e fazer suas próprias escolhas. Ela interfere demais, ou pelo menos tenta interferir. Isso, mesmo com o maior dos afetos, é um comportamento bastante capacitista”, adicionou Mariana Nunes .

