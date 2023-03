Nicolas Prattes revela reação ao ser cobrado por spoilers de Todas as Flores; confira

Estrela da novela Todas as Flores, Nicolas Prattes fala sobre contar spoilers após finalizar as gravações da produção

Meses após a estreia da novela Todas as Flores, do Globoplay, o ator Nicolas Prattes (25) revelou que tem passado por momentos de saia justa quando sai na rua. O artista contou que muitas pessoas têm parado ele e cobrado por spoilers da produção.

Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil participou, Nicolas abriu o jogo e confessou que não costuma dar muitas desculpas. Isso porque ele não lembra mais de suas cenas. "Esqueço o que eu gravo", revelou ele, que finalizou as gravações ainda no ano passado.

"Realmente é são muitas pessoas perguntando o que vai acontecer, inclusive gente da minha família, que eu não conto. Mas outro dia eu estava pensando: e se eu quiser contar? Mas eu não lembro o que aconteceu", disse ele aos risos.

"Até foi bom ter acontecido uma confusão na minha cabeça sobre o que eu gravei e fica esse suspense do que vai ser exibido ou não. Então foi bom", finalizou o interprete do jovem Diego.

E Nicolas não é o único do elenco que tem sofrido com 'amnésia' após as gravações da novela. A atriz Mariana Nunes, que dá vida a Judite, confessou que também não lembra de muitos detalhes.

"Eu tenho o dom de esquecer as coisas que eu gravei, então para mim continua sendo uma surpresa. Quando eu assistir o que a gente já fez, vai ser revelador. Eu sou muito noveleira e adoro acompanhar, inclusive, as que eu faço", declarou.

Mariana contou que tem adorado a repercussão da produção nas ruas e garante que está "todo mundo perguntando". No entanto, ela não se lembra de nada e por isso está igualmente ansiosa para descobrir tudo junto com o público de casa.

"Consigo desconectar a atriz da telespectadora, então eu acompanho e vibro junto. Estou junto com as pessoas esperando ansiosamente pela segunda parte, para ver os caminhos tomados pelos personagens", disse ela toda animada.

A segunda parte de Todas as Flores tem previsão de estreia no próximo dia 5 de abril, pouco depois da final do BBB 23. Ao todo, a trama tem 85 capítulos, mas 45 deles já estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.