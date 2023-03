Humberto Carrão entrega mudança de rumos em Todas as Flores: 'Jamais esperaria'

Humberto Carrão entregou uma mudança de rumos inesperada para Rafael em Todas as Flores

Humberto Carrão (31) interpreta Rafael em Todas as Flores. Com próxima temporada prevista para estrear em abril, a telenovela da Globoplay ganhou muitos fãs. O personagem do ator, por outro lado, não teve atitudes que agradaram muito o público. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta, 22, ele entregou uma mudança de rumos inesperada para Rafael na segunda temporada de Todas as Flores.

Na primeira fase de Todas as Flores, Rafael se apaixona por Maíra, mas não mostra muita força para ir atrás de seu amor. Humberto Carrão explicou a falta de atitude do personagem, que foi muito comentada pelos telespectadores: "Faz parte do personagem. Não é fácil para o Rafael, quase todo mundo quer o mal dele, pessoas muito próximas. Na verdade, tudo isso é muito confuso. Essa pergunta se o Humberto, pai do meu personagem, vai ter redenção, é a grande esperança do Rafael. Então todo mundo gera desconfiança. Ele acabou desconfiando de quem menos precisava desconfiar".

Segundo Humberto Carrão , seu personagem vai ter uma virada de comportamento, e pode surpreender com atitudes manipulativas que ninguém espera. "Acho que o Rafael cansou. As coisas vão ficar muito mais evidentes, o que está acontecendo na cara dele. E ele vai mexer as estruturas dessa família, dessa empresa, das relações muito próximas. Ele vai de zero a cem rápido. Vai romper uma certa barreira porque ele vai passar a usar de pessoas, o que a gente jamais esperaria dele na primeira fase. Ele vai ficar mais aguerrido", revelou.

