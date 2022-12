Nicolas Prattes surge nos bastidores da novela “Todas As Flores” ao lado de Humberto Carrão e Caio Castro

O ator Nicolas Prattes posou com Humberto Carrão e Caio Castro nos bastidores das gravações da novela “Todas As Flores”

Nesta quarta-feira, 22, Nicolas Prattes (25) causou comoção na internet ao compartilhar em seu Instagram uma foto nos bastidores da novela “Todas As Flores”.

O ator apareceu ao lado dos artistas Caio Castro (33) e Humberto Carrão (31) entre as gravações da trama de João Emanuel Carneiro (52).

Nicolas, que interpreta o personagem Diego, apareceu usando uma jaqueta verde-escura, camiseta e calça pretas, e uma bota marrom. Humberto, que vive Rafael na trama, posou com camisa branca com listras pretas, uma calça bege e um estiloso tênis rosa. E Caio, que dá vida ao personagem Pablo, vestia camiseta branca com calça bege também.

“Meus Colegas de Trabalho”, escreveu o ator da novela exclusiva do streaming Globoplay na legenda da imagem.

Os seguidores de Nicolas adoraram o clique do encontro e rasgaram elogios ao trio nos comentários! “A verdadeira definição de tanto faz... cada um mais lindo que o outro”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Foto de milhões”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Visita especial!

No último dia 8, o set de gravações de “Todas as Flores” recebeu uma visita muito especial! A intérprete da vilã Zoé, Regina Casé (68) levou seu filho para as gravações de um dos episódios da trama.

Em suas redes sociais, a mãe coruja compartilhou uma série de fotos do menino Roque (9), fruto do seu relacionamento com Estevão Ciavatta (54), nos bastidores da novela.