Autor de 'Todas as Flores' desmente possibilidade de dinâmica 'quem matou?' na segunda parte da trama

TODAS AS FLORES

João Emanuel Carneiro negou boato de que segunda parte de 'Todas as Flores' será focada em morte e assassino de personagem

Famosa nas novelas de João Emanuel Carneiro, a dinâmica 'quem matou?', que deixa o público desconfiando de "Deus e o mundo" nas tramas, não será replicada em 'Todas as Flores'.

Durante coletiva de imprensa para falar sobre a segunda etapa da novela, que será lançada no dia 5 de abril no Globoplay, o autor descartou a possibilidade e deu um spoiler um tanto vago.

"Não tem 'quem matou?'. Não tem, não. Mas tem clímax muito fechado em poucos personagens. Confinado. Um iglu. E tem um recurso que eu usei na última semana, que eu não vou contar, mas que eu só poderia usar em uma novela no streaming", garantiu.

"Eu acho que a minha ida pro streaming foi um caminho natural. Eu acho que eu sempre fiz novela de uma maneira muito como se fazia uma série longa. Acho que essa minha impaciência na narrativa me deixa na Globoplay fazendo uma novela no streaming muito a vontade. Também o formato da novela, por ter 85 e não 180 episódios torna a coisa mais diferente. São desafios mais diferentes", explicou o roteirista.

Ele também contou que o novo formato fez com que assuntos considerados tabú pudessem ser explorados: "A novela no streaming também me dá a possibilidade de colocar temas mais polêmicos, botar sexualidade e na TV aberta não teria essa chance. Porque a TV aberta você tem que pensar que tá invadindo os lares de milhões de pessoas e o streaming é a opção de alguém de tá assistindo aquilo".

'Todas as Flores' mudou da ideia original?

Questionado se a novela foi mudada nessa segunda parte conforme a repercussão, Carneiro respondeu: "A novela já tava gravada. Ela foi mudada quando eu soube que era pro streaming. Porque era pra TV aberta. Aí pro streaming mudou muito".

"Eu acho que essa novela foi um sucesso no streaming porque é muito 'fora da casinha', com personagens muito contraditórios, malucos e as pessoas também tão querendo ver coisas assim", disse o autor.