Letícia Colin fala sobre seu par romântico com Caio Castro na novela Todas as Flores

A atriz Letícia Colin compartilhou um vídeo divertido ao lado de Caio Castro e animou os fãs

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 17h48

Letícia Colin (32) e Caio Castro (33) estão novamente juntos e, desta vez, para a novela Todas as Flores! A atriz compartilhou um vídeo divertido com o ator e comentou sobre o par romântico na nova novela, original Globoplay.

"E esse par romântico que está de volta? Só que talvez dessa vez ele seja um pouquinho menos romântico", disse ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que os artistas trabalharam juntos na novela Nos Tempos do Imperador como Leopoldina e Dom Pedro I.

Nos comentários, os fãs dos dois piraram com a volta da dupla. "Meu eterno casalzão Leopoldina e D. Pedro I", "Ansiosa pra assistir! A novela parece ser muito boa", "Leopoldina e Dom Pedro I do Século 21", "Pedro e Leopoldina do multiverso", brincaram eles.

LETÍCIA COLIN RECEBE INDICAÇÃO DE MELHOR ATRIZ NO EMMY INTERNACIONAL

A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão divulgou a lista completa dos indicados ao Emmy Internacional e, entre eles, estão três obras brasileiras! Leticia Colin está na disputa de Melhor Atriz pelo seu papel em Onde Está Meu Coração, série original do Globoplay. A atriz concorre com Celine Buckens, do Reino Unido, por Showtrial, Kim Engelbrecht, da África do Sul, por Reyka e Lou de Laâge, da França, por Le Bal des Folles.

