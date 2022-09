Letícia Colin, Nos Tempos do Imperador e O Caso Evandro são indicados ao Emmy Internacional

A atriz e as duas produções brasileiras estão entre os indicados da premiação Emmy Internacional, que acontece no dia 21 de novembro

Nesta quinta-feira, 29, a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão divulgou a lista completa dos indicados ao Emmy Internacional e, entre eles, estão três obras brasileiras!

Leticia Colin está na disputa de Melhor Atriz pelo seu papel em Onde Está Meu Coração, série original do Globoplay. A atriz concorre com Celine Buckens, do Reino Unido, por Showtrial, Kim Engelbrecht, da África do Sul, por Reyka e Lou de Laâge, da França, por Le Bal des Folles.

A novela Nos Tempos do Imperador, exibida de agosto de 2021 a fevereiro de 2022, está na categoria de Melhor Telenovela ao lado de Two lives, da Espanha, YeonMo, da Coreia do Sul, e You are my hero, da China.

Já o documentário O Caso Evandro concorre como Melhor Documentário com Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre, da França, Myanmar Coup: Digital Resistance, do Japão, e The Return: Life After Isis, do Reino Unido.

Os vencedores serão revelados em uma cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 21 de novembro.

LETICIA COLIN CELEBRA INDICAÇÃO AO EMMY INTERNACIONAL

Após receber a notícia da sua indicação ao Emmy Internacional como Melhor Atriz, Leticia Colin usou as redes sociais para celebrar. "Eu tô feliz demais… nossa! Obrigada minha gigante @luisalim por toda a sua ousadia, bom gosto, talento, loucura! Obrigada, minha Lulu! Obrigada @_t.e.l por ter me trazido tanto tanto tanto! Obrigada meus colegas geniais e inspiradores @mariana.lima @fabioassuncaooficial @danieldeoliveiramor @anaflaviacavalcanti @manumesmo. E todos dessa equipe de excelência. Nosso trabalho é lindíssimo", escreveu ela.

