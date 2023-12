Maria Fernanda Cândido anuncia seu retorno às novelas: ‘Estou radiante'

Depois de seis anos sem atuar em uma novela, Maria Fernanda Cândido está de volta ao entrar para o elenco de Renascer. Saiba como será a personagem

A atriz Maria Fernanda Cândido voltará às novelas após seis anos de sua atuação em A Força do Querer, de 2017. A estrela está no elenco do remake da novela Renascer, que será a próxima trama das 9 da Globo. Na história, ela interpretar Cândida, dona de uma fazenda, viúva e que está prestes a declarar falência do seu negócio. A personagem será a responsável por acolher José Inocêncio (Humberto Carrão) quando ele ficar entre a vida e morte.

A personagem da atriz é nova na história. Ela não estava na versão original da novela de Benedito Ruy Barbosa e foi criada pelo autor Bruno Luperi para participar da primeira fase da história. A decisão de criar novos personagens foi necessária para ajudar a contar a nova história, já que a trama se passa em uma nova época.

Nas redes sociais, Maria Fernanda falou sobre a sua nova personagem na TV e a alegria de retornar à telinha. "Estou radiante em compartilhar minha participação especial na nova novela da Globo, o remake de 'Renascer'. Este projeto, um verdadeiro presente do diretor-geral Gustavo Fernandez, é uma oportunidade incrível de me reconectar com o universo de Benedito Ruy Barbosa, um autor tão fundamental em minha trajetória. Interpretarei Cândida, uma personagem inspiradora e dedicada à preservação do meio ambiente. É uma honra dar vida a uma figura tão significativa e atual", disse ela.

E completou sobre seus encontros com outros atores no set de gravação: "Estou especialmente entusiasmada por contracenar pela primeira vez com Humberto Carrão, cujo trabalho sempre admirei, e agora tenho a alegria de atuar ao seu lado enquanto ele interpreta José Inocêncio. Também estou encantada por conhecer e trabalhar com Edvana Carvalho, uma atriz baiana talentosa e querida. Além disso, é um prazer imenso reencontrar parceiros de cena como Enrique Díaz e Chico Díaz, com quem já compartilhei trabalhos maravilhosos. Cada momento no set foi uma experiência enriquecedora, e estou ansiosa para que todos vocês vejam o resultado desse trabalho que realizamos com tanto carinho e dedicação".

