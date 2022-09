Maria Fernanda Cândido faz rara aparição com o marido, Petrit Spahira

Maria Fernanda Cândido mostra foto inédita com o marido, Petrit Spahira, em data especial para o casal

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 08h54

A atriz Maria Fernanda Cândido (48) surpreendeu os fãs com uma foto inédita ao lado do marido, o empresário francês Petrit Spahira. Os dois apareceram juntos e sorridentes em um jantar a dois para celebrar uma data especial.

Eles completaram 17 anos de relacionamento na última sexta-feira, 9, e aproveitaram o momento marcante em clima de romance. Ela compartilhou a foto nos stories do Instagram na manhã deste sábado, 10.

Vale lembrar que Maria Fernanda e Petrit tiveram dois filhos juntos, Tomás, de 15 anos, e Nicolas, de 13 anos. A atriz está longe das novelas desde que atuou em A Força do Querer, da Globo, em 2017. Desde então, ela tem se dedicado ao cinema. Inclusive, a estrela fez uma participação especial no filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, que foi lançado no primeiro semestre deste ano.

Confira a foto de Maria Fernanda Cândido e Petrit Spahira:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!