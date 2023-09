Késia, de Elas por Elas, confessa que não sonhava em ser protagonista: 'Sou cantora'

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Késia falou sobre Taís, sua personagem em Elas por Elas

Késia é a intérprete de Taís, uma das sete protagonistas de Elas por Elas. A nova novela das seis tem sua estreia marcada para 25 de setembro. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz revelou que não sonhava com o protagonismo. "Sou cantora", afirmou ela.

"Não era um sonho concreto, 'quero ser protagonista de uma novela'. Eu sou cantora, eu venho da música, para mim o palco cantante sempre foi o primeiro sonho. O audiovisual, o teatro veio também por causa da música... Eu precisava cantar para as pessoas, cantava na igreja, e o teatro me possibilitou até a troca, fui me apaixonando. Eu fui mudando de sonho no caminho. A novela sim era um sonho, mas o protagonismo... Sabe aquele sonho que você não dá muita confiança?", declarou a atriz de Elas por Elas à CARAS Brasil.

"Eu ainda não estou entendendo, acho que vou entender quando estrear. A única coisa que estou vendo, é que estou trabalhando para caramba. Mas sempre fui do corre, sou uma artista independente, sempre fiz tudo por mim. Eu acho que vou entender mesmo o quão incrível isso pode ser depois que estrear", disparou Késia sobre o protagonismo na nova novela das seis da Globo.

A personagem de Késia em Elas por Elas será uma modelo que começou a trabalhar cedo e logo conquistou lugar no mercado de trabalho. A intérprete de Taís até pode ser estreante em novelas, mas já foi vista pelo público nas telas da emissora. Ela volta à TV Globo depois de ter sido uma das participantes da primeira temporada do The Voice, em 2012. Na época, a cantora integrou o time treinado por Lulu Santos.