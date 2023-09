Protagonista de Elas por Elas, Thalita Carauta analisa personagem: "Um desafio"

Em entrevista à CARAS Brasil, Thalita Carauta analisou trajetória artística e celebrou conquista de protagonismo em Elas por Elas

Em sua primeira protagonista na televisão, a atriz Thalita Carauta (40) tem celebrado a escalação para dar vida a mulheres de muita personalidade. Prestes a estrear em Elas por Elas, na TV Globo, ela comentou sobre seus últimos trabalhos.

Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, Thalita lembrou que suas últimas personagens têm personalidades bem parecidas. Orgulhosa de seu momento atual, ela garante que tem enfrentado um verdadeiro desafio.

"São mulheres que foram mães cedo, de filhas mulheres, arrimo de família, foram mães solo, são de bom caráter e são solares. Eu não tenho como fugir disso, como você faz a Mauritânia e a Adriana dentro do mesmo briefing?", disse ela, lembrando da personagem de Todas as Flores, do Globoplay.

"É curioso, é um desafio, e eu sempre fico pensando nisso: 'Porque que me escolheram para essa personagem?'. Quando eu pego essas coisas, eu falo: 'Caramba, elas têm essas coisas em comum'", confessou a atriz.

Em Elas por Elas, Thalita será Adriana, uma das sete amigas que compõem o grupo de protagonistas do remake. Dona de uma clínica veterinária, ela reencontra as amigas e um amor do passado, Jonas (Mateus Solano), a quem ainda ama.

Com estreia prevista para 25 de setembro, Elas Por Elas se trata de uma releitura da novela de Cassiano Gabus Mendes, exibida originalmente em 1982. O novo projeto conta com a assinatura de Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner.

Além de Thalita, o elenco principal da novela conta com nomes como Deborah Secco, Lázaro Ramos, Késia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli, Mariana Santos e Karine Teles.