Lázaro Ramos revela que teve medo de estrelar remake de Elas por Elas: 'Tava tenso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lázaro Ramos contou detalhes sobre Elas por Elas e como tem sido dar vida ao clássico Mário Fofoca

Mesmo com um currículo repleto de sucessos, o ator Lázaro Ramos (44) confessou que teve medo de entregar um trabalho ruim como Mário Fofoca, no remake da novela Elas por Elas, da TV Globo. A produção tem estreia marcada para 25 de setembro.

Em entrevista coletiva, a qual a CARAS esteve presente, Lázaro confessou que não estava tão confortável na pele do personagem e precisou de um tempo até conseguir trazer sua identidade para o clássico detetive.

"Eu comecei muito querendo fazer uma homenagem ao Luiz Gustavo, que é um personagem que tá no coração de todo mundo, inclusive, no meu também. E aí naturalmente eu fui me apropriando dele, né? Aí surgiu um topetinho, já surgiu o garfinho, um jeito de falar, um comportamento, um jeito de andar", contou.

"O legal é que foi muito natural, não foi planejado, foi sentindo o texto do Alê e da Teresa. Isso é bacana, porque no começo confesso que eu tava tenso. Você pega um personagem desse cheio de expectativa", disse.

O marido de Taís Araújo completou dizendo que nunca teve interesse em fazer parte de remakes, mas acabou não resistindo ao convite para dar vida a Mário Fofoca.

"Eu sempre fugi de fazer personagens que outros atores fizeram. Fui convidado há alguns anos atrás pelo Guel Arraes para fazer, na nova versão do Bem Amado, o Zeca diabo e eu neguei. Falei: 'Guel, não vou fazer um personagem que eu lembro tanto, que tá no meu coração'. Mas quando chegou o Mário Fofoca, foi para um outro lugar", disse.

O artista afirmou que Mário Fofoca tem uma personalidade muito parecida com outros de seus personagens marcantes e isso que lhe chamou mais atenção. "Se a gente for pensar bem, o Mário Fofoca é primo do Foguinho, do Mister Brau, do Ó Paí Ó, que é um jeito de estar no mundo com olhar lúdico e criativo, eu gosto", argumentou.

"Então, nesse caso, eu imediatamente aceitei e fiquei feliz. Depois que comecei a fazer eu falei: 'Nossa, isso é uma responsabilidade, né? Como é que faz?'. Só que aí já estava mergulhado", completou.

Por fim, ele contou que estar ao lado de grandes estrelas femininas, como Thalita Carauta e Déborah Secco, lhe fez entrar para o elenco da novela sem pensar duas vezes. "[Elas por Elas] tem várias atrizes que eu queria encontrar em cena, que eu sonhava em trabalhar junto ou que eu sonhava em repetir a parceria [...] esse foi um dos motivos para eu aceitar fazer".