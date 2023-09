Maria Clara Spinelli realiza desejo de vida inteira ao viver mãe em Elas por Elas: 'Amor para dar'

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Maria Clara Spinelli refletiu sobre importância de estrelar Elas por Elas

Maria Clara Spinelli (48) estrela o remake de Elas por Elas com o papel de Renée, que estreia na Globo no dia 25 de setembro como nova novela das seis. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz refletiu sobre a importância de interpretar sua personagem e contou que realiza desejo de vida inteira ao viver mãe na trama: "Amor para dar".

"Quando a Dani - que é a produtora de elenco - me ligou e falou que a Renée era mãe, falei: 'Então é isso, veio'. Porque desejei a vida inteira fazer uma mãe. A coisa mais importante para mim - de tudo - é que a Renée é mãe", compartilhou a atriz de Elas por Elas.

"A hora que ela falou que a Renée era mãe de dois filhos, o que vier junto, tudo bem, porque foi um sentimento de gratidão e amor muito grande. É nesse lugar que eu acredito que uma personagem com a grandiosidade da Renée deve estar, no lugar de uma mãe e de uma pessoa que é amada e tem muito amor para dar para sua família", acrescentou Maria Clara Spinelli sobre sua personagem na novela das seis.

A atriz ainda entregou detalhes do seu papel em Elas por Elas e refletiu: "Ela é uma mãe coragem. A Renée é uma pessoa que, apesar de todas as adversidades da vida, tem força, porque o amor está nela. Ela tem amor para dar e é acolhedora, porque ela é uma mulher muito grande, com um coração enorme. Quem me dera ser uma Renée um dia. Quem sabe? Admiro muito a Renée e estou fazendo ela com todo o amor e humanidade que eu tenho para chegar ao coração de todos vocês".