Cassio Gabus Mendes revive Elas por Elas e fala sobre nova geração do elenco: 'Tsunami'

Cassio Gabus Mendes (62), que estrelou a novelaElas por Elas em 1982 como o personagem Elton, retorna depois de quatro décadas para o remake da produção, que estreia no dia 25 deste mês no Globoplay, com o papel de Roberto. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, o ator falou sobre reviver Elas por Elas e comentou a nova geração do elenco: "Tsunami".

"Tem muita gente nova e bacana. Essa geração nova é talentosa, é um grupo de jovens que tem um talento muito grande e um peso. É muito interessante e bom de ver o passado no elenco extremamente competente, são atores e atrizes fabulosos, estou bem impressionado", compartilhou o ator de Elas por Elas.

"Fico muito orgulhoso de participar desse elenco. Cada atriz é um tsunami. Se você vai contracenar com elas, toma cuidado que vai tomar bolacha e comer areia", acrescentou Cassio Gabus Mendes . Com a percepção dos bastidores da produção original e do remake, o ator também comentou as adaptações para a nova versão de Elas Por Elas: "Tem que atualizar algumas coisas, evidentemente. São 42 anos, é uma vida pequena. [...] Esse núcleo que eu fazia talvez seja o mais diferente de personagens, mas a trama está ali".

