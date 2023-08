Atriz Maria Helena Dias, de 'Elas por Elas', morre aos 91 anos

Conhecida por seus papéis em 'Elas por Elas' e 'Tieta', a atriz Maria Helena Dias morreu no dia 1º de agosto

A atriz Maria Helena Dias, que se destacou por seus papéis em Elas por Elas e Tieta, morreu aos 91 anos no dia primeiro de agosto, em São Paulo. A informação foi confirmada ao Splash por um amigo da artista neste sábado, 5.

Ela estava internada desde o dia 24 devido a uma broncopneumonia e uma trombose na perna. A famosa precisou ser submetida a uma angioplastia, e devido à saúde frágil, não resistiu ao procedimento.

Segundo o portal G1, o corpo de Maria Helena Dias foi velado e cremado no Cemitério do Araçá, na Zona Oeste da capital Paulista, e a causa da morte foi infarto e pneumonia.

Carreira

Maria Helena começou a atuar em 1955, no Grande Teatro Tupi. A primeira novela dela foi Renúncia (1964), na TV Record, ao lado de Francisco Cuoco e Irina Grecco. Depois, ela atuou em novelas da Globo como Elas por Elas (1982), interpretando a personagem Carmen; Tieta (1989), como Zuleica Cinderela; Plumas e Paitês (1980), como a vilã Luisa; Rainha da Sucata (1990), no papel de Samira; e Cobras e Lagartos (2006), como Bernardete.

Decisão de abandonar a carreira

Apesar do sucesso como atriz, Maria Helena não seguiu a carreira e optou por viver reclusa, longe da fama e dos holofotes por julgamentos de sua família. Ela revelou que desde o início de sua carreira recebeu julgamentos vindos de sua família por optar seguir a carreira no mundo das artes.

"Para a minha família, fui uma espécie de 'ovelha negra' no início. Para o pessoal de teatro e TV, sou muito equilibrada. E é natureza. São polos bem diversos, opostos. Sou de família tradicional paulista, quatrocentona, em que minha mãe foi um caso à parte. Sempre me ajudou a decorar meus textos e me deu total apoio. Até hoje, é a ela que recorro quando preciso", contou, ao jornal O Globo.

Remake da novela

A Globo está produzindo o remake de Elas por Elas, que substituirá Amor Perfeito na faixa das 18h. A atriz Maria Clara Spinelli dará vida a personagem que foi de Maria Helena Dias.