Flávia e Guilherme vão se casar em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Flávia e Guilherme vão se casar na segunda fase da novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 11h43

Parece que a troca de corpos que aconteceu entre alguns personagens da novela Quanto Mais Vida, Melhor, deu uma ajudinha para dois deles.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, Flávia/Guilherme (Mateus Solano) não esconderá a felicidade de se vestir de noiva pela primeira vez.

Na trama das 19 horas, Guilherme/Flávia (Valentina Herszage) colocará o modelito escolhido pelo casal e desfilará para a amada antes de eles subirem ao altar.

Noiva feliz!

"Fiquei linda!", dirá dançarina, no corpo do médico na novela das sete. O filho de Celina (Ana Lucia Torre) chamará Flávia, que está presa no seu corpo, para mostrar o belíssimo vestido de noiva.