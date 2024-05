Fábio Assunção deverá protagonizar nova novela na Globo. Saiba qual

Fábio Assunção voltará às novelas da Globo em nova trama que estreia ainda em 2024. Relembre qual foi a última novela dele na emissora

O ator Fábio Assunção deverá protagonizar uma nova novela da Globo. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, ele está escalado para estar no time de protagonistas de Tutti-frutti, que é o título provisório da nova novela de época das 6.

A novela será escrita por Alessandra Poggi e terá Duda Santos como protagonista. Por enquanto, Fábio Assunção já aceitou o convite para fazer parte do time de protagonistas, mas o contrato ainda não foi assinado.

A nova novela das 6 deverá estrear em novembro, após o fim de No Rancho Fundo.

Vale lembrar que o ator Fábio Assunção não faz uma novela na Globo desde 2015, quando interpretou o protagonista Arthur em Totalmente Demais. Desde então, ele fez séries e novelas no Globoplay, como Onde Nascem os Fortes, Onde Está Meu Coração, Todas as Flores e Fim.

Carta da namorada de Fábio Assunção

O ator Fábio Assunção está apaixonado novamente e ganhou uma declaração carinhosa de sua namorada, a atriz Isa Salmen. Há pouco tempo, ela compartilhou uma carta aberta para elogiar a personalidade dele e destacou o que admira nele.

No post, ela também mostrou uma foto rara dos dois juntos. "Não consegui postar isso antes pq desde Segunda Feira estou gravando até muito tarde, e eu queria parar pra escrever com calma. Esse cara da foto talvez vocês o conheçam como um dos maiores artistas do Brasil, um dos maiores e eternos galãs, intelectual, vencedor de batalhas incontáveis. Já eu, o conheço como o coração mais puro, o caráter mais íntegro, a pessoa mais humana, o amor mais vivo. Eu convivo com esse ser. Meus pais conviveram e convivem com esse ser. Seus filhos, amigos. Eu conheço sua essência, sua doçura, sua delicadeza, sua força, sua generosidade, sua hombridade. Fabio é um pai maravilhoso, um amigo leal, um exímio profissional, um cidadão do bem, um cara desconstruído que estuda Ciências Sociais porque ele quer entender o comportamento humano, porque ele sempre quer fazer algo pelo todo, pelo social. Ele coloca transparência em absolutamente TUDO que faz. Eu o admiro tanto, tenho tanto orgulho. Todo mundo que troca 10 minutos de conversa com ele, se encanta, percebe a beleza na alma que tem, é apaixonante", disse ela.

E completou: "Fabio também é de carne e osso, embora muitos se esqueçam. É humano, está vivo, reage as coisas da vida como qualquer outra pessoa reagiria. Mas sempre com um holofote em cima, tudo tem que estar milimetricamente perfeito, senão o julgamento começa imediatamente, por algozes que NÃO o conhecem. Como se mostra o que de fato uma pessoa é/está? Fragmentos picados, editados, mal amados? Como é triste a pequenez do humano que tenta macular e diminuir a imagem de outrem. Já imaginou se cada movimento seu da vida cotidiana fosse vigiado? Cada incidente? Como viver assim? Ahh se todos fossem felizes e alegres como somos. Um ângulo mal filmado, um momento deturpado. Quantas vidas cabem em um fragmento? Quantas vidas podem ser destruídas por um fragmento? Fabio acima de tudo é luz por onde passa, talvez ofusque alguns desavidados que preferem estar no escuro. Fabio vive no Amor, no Axé, ao lado de pessoas do bem, e assim seguirá. O passado não define quem nós somos, quem não é do bem, vai sempre tentar mostrar que nada mudou…mas quando você sabe quem você é, ninguém lhe confunde!! O bem sempre há de vencer! Carta aberta de quem o conhece bem".

Ao ver o post dela, Fábio fez questão de responder: "Isa, nesses quase 5 meses de convivência você só me mostrou amor, lealdade, parceria. Você tem uma força imensa, que misturada com sua doçura, faz de você uma fórmula irresistível. E agora esse texto!!! Isabella, più che bellissima, le finestre si sono aperte e il sole brilla nelle nostre vite!!!!".