Ex-BBB Kaysar Dadour voltará às novelas em 'Cara e Coragem'

Ex-BBB Kaysar Dadour viverá um dublê atrapalhado em 'Cara e Coragem', a nova novela das sete

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 14h02

O ator e ex-BBB Kaysar Dadour (32) em breve retornará para as novelas em Cara e Coragem, a próxima trama das 19 horas da TV Globo.

Na obra que ocupará o lugar de Quanto Mais Vida, Melhor, a partir deste mês, o artista viverá o Kaká Bezerra, um dublê de ação assim como Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado).

Com um perfil empolgado, destemido e um tanto quanto atrapalhado, o personagem manterá uma rivalidade com Moa, um dos protagonistas do folhetim que abordará os profissionais que atuam nos bastidores de grandes produções.

Preparação especial

Para interpretar esse novo papel, Kaysar Dadour fez uma intensa preparação com dublês profissionais, que ensinaram para ele, várias técnicas de queda, rolamento e içamento, primordiais nesse tipo de atuação.