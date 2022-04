Globo divulga chamada eletrizante de 'Cara e Coragem', a próxima novela das sete

Globo divulga primeira chamada da novela 'Cara e Coragem', a próxima novela das sete que substituirá 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 11h09

Cara e Coragem vem aí! No início desta semana, a TV Globo divulgou a primeira chamada da próxima trama das 19 horas que em breve substituirá Quanto Mais Vida, Melhor.

Com estreia marcada para maio, o novo folhetim do canal chegará repleto de ação e aventura, com diversas sequências cheias de emoção e adrenalina para envolver o público de casa.

No material de divulgação, os telespectadores conheceram Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), dois famosos dublês que esbanjam carisma e coragem em tomadas eletrizantes.

“O público não vê nosso rosto, mas, na hora H, quem salva o mundo, de verdade, é o dublê”, falou Moa. “A gente salta, a gente capota, a gente explode coisas, mas o que a gente salva mesmo é nosso salário no fim do mês”, garantiu Pat.

Sequências eletrizantes

Cara e Coragem contará com muitas sequências impactantes de saltos, rapel, pulos e alta velocidade. Criada e escrita por Claudia Souto e com direção artística de Natalia Grimberg, a nova novela das sete vem aí!

Veja a chamada!