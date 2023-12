Diego Martins exibe os bastidores do beijo de Kelmiro em Terra e Paixão

O ator Diego Martins gravou vídeo de como foram os bastidores da gravação da cena do beijo de Kelvin e Ramiro na novela Terra e Paixão: 'Beija bem'

O ator Diego Martins agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar um vídeo de como foi gravar a cena tão esperada do beijo dos personagens Kelvin e Ramiro (Amaury Lorenzo) na novela Terra e Paixão, da Globo. A cena foi ao ar na noite de terça-feira, 12, e encantou os telespectadores. Agora, ele revelou a emoção da equipe no set de gravação.

No vídeo, Diego exibiu o clima no camarim de empolgação com a gravação do beijo de Kelmiro, o ensaio com a equipe de direção e também a reação dos atores após a cena ser feita. Inclusive, eles contaram que os dois beijam bem.

Nos comentários do post, os fãs demonstraram a torcida pelo casal de personagens. “Os donos da novela, o casal protagonista”, escreveu um seguidor. “Os dois afirmando que o outro beija bem, pois se beijem mais”, declarou outro. “Todo mundo emocionado, que momento lindo”, escreveu mais um.

Amaury Lorenzo explica mania do seu personagem

O ator Amaury Lorenzo é um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, ao interpretar o capataz Ramiro, que tem cenas divertidas com Kelvin (Diego Martins). Ele esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam.

Em várias cenas, Ramiro aparece puxando a calça para cima e o gestou cama a atenção do público. Assim, ele decidiu explicar como isso surgiu em sua composição do personagem.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.