Terra e Paixão: Público vibra com beijão de Ramiro e Kelvin

O beijo de Ramiro e Kelvin aconteceu na novela Terra e Paixão! Os internautas foram à loucura com cena romântica e beijão dos personagens queridinhos

Na noite desta terça-feira, 12, a novela Terra e Paixão, da Globo, exibiu a tão esperada cena do beijo dos personagens Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins). Os dois são os queridinhos do público e sempre geram repercussão com suas cenas divertidas na trama. Há algumas semanas, os telespectadores pediam por uma cena de beijo entre eles e esse momento chegou!

A cena aconteceu dentro do quarto. Os dois tiveram uma conversa tensa sobre a relação deles. Eles abriram o coração sobre o que sentiam e o que esperavam um do outro. Em meio a lágrimas e desabafos, Ramiro tomou a atitude e decidiu dar um beijo em Kelvin.

E a cena entregou tudo o que prometeu. Os personagens trocaram um beijão apaixonado e longo, com direito a carinhos e troca de olhares entre eles. Na sequência, Ramiro disse: "Vou te dar um beijo… Beijo de amor. […] Eu te amo… Eu sem você, não dá”.

Enquanto isso, nas redes sociais, os telespectadores vibraram e aprovaram a cena. “O Kelvin e o Ramiro são os verdadeiros protagonistas dessa novela”, disse um fã. “O beijo do Ramiro e do Kelvin finalmente saiu”, declarou outro. “Eu estou gritando de alegria com esse beijo”, comentou mais um. “Que beijaço, até que enfim”, escreveu mais um. “Cena linda”, declarou um fã.

TEVE BEIJO FINALIZADO COM SELINHO



SAIU A NOTÍCIA QUE O MUNDO NÃO ACREDITOU, RAMIRO O KELVIN BEIJOOOOOOOU!#TerraEPaixãopic.twitter.com/jsJ71ZvRQT — Yara Liquitique (@YaraKings) December 13, 2023

o beijo do kelvin e ramiro foi beijão, demorou mas foi bem feito — filé 👙 (@caiqueurie) December 13, 2023

Me encontro com o corpo arrepiado e lágrima nos olhos de ver a cena do Kevin com o Ramiro

Um beijaço longo em horário nobre 🥹 tô feliz #TerraEPaixao@tvglobo — Andi (@aandizoca) December 13, 2023

tava esperando ansiosa pelo beijo do Kelvin e Ramiro ❤️❤️❤️ — eusabsluniere (@prazersassa_) December 13, 2023

Amaury Lorenzo explica mania do seu personagem

O ator Amaury Lorenzo é um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, ao interpretar o capataz Ramiro, que tem cenas divertidas com Kelvin (Diego Martins). Ele esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam.

Em várias cenas, Ramiro aparece puxando a calça para cima e o gestou cama a atenção do público. Assim, ele decidiu explicar como isso surgiu em sua composição do personagem.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.