Detalhe do corpo de Rafael Vitti rouba a cena em Terra e Paixão

Internautas vão à loucura ao destacarem a beleza do ator Rafael Vitti em cena com look mínimo na novela Terra e Paixão, da Globo

O ator Rafael Vitti virou assunto nas redes sociais na noite de segunda-feira, 27, por causa de uma cena da novela Terra e Paixão, da Globo. Na trama, o personagem dele, Hélio, apareceu só de cueca em uma sequência na cama com Petra (Débora Ozório). Então, os internautas foram à loucura com a boa forma do rapaz.

Nas redes sociais, os telespectadores fizeram comentários sobre o corpo sarado do ator e, principalmente, sobre as coxas grossas dele.

“E o coxão do Rafa Vitti, menina?”, declarou um seguidor. “Rafa Vitti está muito suculento demais nessa novela”, escreveu outro. “Eita, como o Rafa Vitti está gostoso”, comentou mais um. “O tamanho das coxas do Rafael Vitti”, declarou outro.

o rafa vitti tá suculento demais nessa novela #terraepaixãopic.twitter.com/ma0m2Qnqi3 — luis (@heyluisz) November 28, 2023

as coxas e a bunda suculenta do rafa vitti 🤤 pic.twitter.com/hHgqXJgQbs — ؘ (@crhildren) November 28, 2023

Tata Werneck relembra previsão de astrólogo

A apresentadora Tata Werneck surpreendeu ao contar que recebeu a previsão de um astrólogo sobre o seu casamento com o ator Rafael Vitti. Os dois estão casados desde 2019 e são pais de uma menina, Clara Maria, que acaba de completar 4 anos de idade.

No programa Assim Como a Gente, de Fátima Bernardes, no GNT, Tata contou que um astrólogo disse que ela iria conhecer um homem com iria se casar pouco antes dela conhecer o atual marido. “Fui em um astrólogo. E um ano antes ele me falou: ‘Em janeiro você vai conhecer o cara que você vai se casar’. Fui em um negócio e encontra o Rafa de regata, e falei: ‘Não, imagina. É o menino de Malhação. Jamais’”, contou ela.

Então, a artista ligou de novo para o astrólogo. “Eu falei: ‘Olha, conheci um menino de Malhação’, e o profissional disse que era ele. Mas é Rafa Vitti!. A gente fez verdade ou consequência, e aí ele [Rafa] falou assim: ‘O que eu posso fazer? Eu tenho 22 anos, fico excitado o dia inteiro’, algo assim. Aquilo ficou na minha cabeça, Fátima! Você está entendendo?”, relembrou.

“Ele ficou dois meses atrás de mim, e eu falei: ‘Não quero!’. Só que aí eu já estava apaixonada. Eu fui pra Disney com o Paulo Gustavo, e o Paulo disse: ‘Você já está gostando dele, Tata’. Eu voltei antes, em um voo com a Larissa Manoela. Eu lutei muito contra isso. Essa coisa do mais novo, me zoavam muito. Eu ficava envergonhada de estar com um cara mais novo”, completou.

Werneck ainda relembrou o que falou para Rafa. “E também falava para ele: ‘Você tem que viver muita coisa que eu já vivi, sabe? Eu não quero que você pule essas etapas’. Eu terminei com ele antes de começar a namorar. Eu falei: ‘Acabou’. E ele: ‘Mas a gente não tem nada’. Mas eu quero dizer que acabou’, respondi. Eu queria tirar aquilo da minha frente”. Mesmo assim, o romance engatou e eles estão juntos até hoje.