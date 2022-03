Cristiana Oliveira sobre a nova Juma de 'Pantanal': ''Atriz que meu coração escolheu!''

Em conversa com a CARAS Digital, atriz Cristiana Oliveira falou sobre a nova versão da novela da Globo, sua ligação com o Pantanal e novos projetos

Publicado em 22/03/2022, às 14h22

Intérprete da destemida personagem Juma Marruá na primeira versão da novela Pantanal, a atriz Cristiana Oliveira (58) espera com ansiedade e emoção, assim como boa parte do público de casa, pela estreia do remake na telinha da Globo.

Antes de conferir a nova versão do folhetim rural escrito por Benedito Ruy Barbosa (90) que foi um verdadeiro fenômeno de audiência nos anos 90 na extinta TV Manchete, a artista abriu o jogo com a CARAS Digital em uma entrevista exclusiva.

Bem-humorada, a veterana da dramaturgia voltou no tempo e contou algumas curiosidades sobre o projeto original, exaltou a sua ligação com o Pantanal, falou sobre a expectativa do remake e ainda revelou quais são os seus próximos projetos artísticos.

Apesar de ter ficado de fora do elenco da nova versão da novela que ocupará o espaço de Um Lugar ao Sol a partir do dia 28, Cristiana Oliveira garantiu que torce pelo sucesso da próxima trama das nove.

"Eu nunca fui convidada para fazer, mas tive contato com a equipe, participei de uma ação interna com a produção e elenco, fora uma homenagem para conhecer a nova Juma. Acho que vai ter audiência por muita coisa, pelos mais velhos que assistiram e pelos mais jovens que estão escutando todo esse burburinho. Tomara, eu quero muito que essa novela conquiste picos de audiência para o Pantanal ser visto, olhado e conhecido por uma nova geração", disse ela.

Questionada sobre a escolha da atriz Alanis Guillen (23) para dar vida ao papel que foi dela na obra original, a famosa revelou que tem uma ligação forte com a nova intérprete da Juma.

"Eu sempre torci muito por ela. Mesmo sem nos conhecermos pessoalmente, criamos uma ligação. A Alanis foi a atriz que meu coração escolheu para fazer a Juma. Nunca tinha visto o trabalho dela, mas olhava para ela em foto e não sabia explicar... Eu comecei a seguir a Alanis e mandei uma mensagem, falando que a minha torcida era para ela. Meu coração sentia aquilo. E quando eu a conheci,comprovei isso. E ela fará lindamente, pois ela é a própria Juma", afirmou.

Com a voz embargada, Cristiana também contou que se emocionou bastante ao assistir a primeira chamada de Pantanal na tela da Globo, com a música original e a apresentação da história que será adaptada por Bruno Luperi (32), neto de Benedito Ruy Barbosa.

"Fiquei muito feliz quando soube que teria um remake, pela chance de apresentar o bioma Pantanal para toda uma nova geração. Agora, quando ouvi a chamada da novela com a música da primeira versão, pelo amor de Deus, eu pensei que meu coração não iria aguentar. Eu me arrepiei com as imagens, pois eu vivi tudo aquilo. Foi um misto de emoções que eu não sei explicar", confessou.

Voltando no tempo, a atriz relembrou de um episódio ocorrido em 1990 em que um jacaré se aproximou dela de de Marcos Winter (55) durante uma externa no meio do rio.

"Eu lembro de uma vez quando gravava com o Marcos Winter na água. Eu estava limpando um peixe e veio um jacaré, mas eu não vi. O Sérgio Reis viu lá de fora e gritou para eu correr dali. Eu era tão Juma quando gravava que não estava nem aí. A Juma era destemida e a Cristiana também. Quando eu gravava cenas a cavalo, também era bem difícil para mim", relembrou ela.

Engajada com a causa social, Cristiana Oliveira é embaixadora da SOS Pantanal desde 2020. Segundo a artista, sua paixão e luta pelo local começou há muitos anos. "O Pantanal é o meu xodó, tenho uma ligação muito grande com o bioma. Sou embaixadora de uma das maiores ongs de lá, a SOS Pantanal, sou voluntária, já fui pra lá várias vezes. O Pantanal é uma parte da minha vida, eu tenho muito amor, aprendi muita coisa naquele lugar. Começou lá atrás, há 32 anos, mas vai perdurar para sempre".

Longe das novelas desde 2019, a atriz pode ser vista atualmente na reprise de O Clone, no ar no Vale a Pena Ver de Novo."Voltar para as novelas não depende só de mim, mas claro que tenho saudades. Já tenho 58 anos, muito tempo de carreira. Precisa casar um bom convite com um bom papel. Mas não estou parada!", reforçou ela que está repleta de projetos para 2022.

(Foto: Jonathan Giuliani)

Além de lançar uma nova linha de cosméticos capilares nos próximos meses, Cristiana Oliveira ainda prepara um livro sobre a sua trajetória de superação, fora um filme de comédia que começará a ser gravado em breve.

"Resolvi aproveitar esse momento de atenção das pessoas com o bioma Pantanal. Será uma linha grande de cosméticos capilares veganos que terá uma parte em homenagem ao Pantanal. Inclusive, parte das vendas irá para a ong SOS Pantanal".

"Outro projeto é que irei para Brasília ficar três semanas filmando o longa Ecoloucos - Uma Aventura Insustentável, da Cibele Amaral. Farei uma das protagonistas do filme que abordará essa questão ambiental séria, mas em forma de comédia", explicou a famosa que ainda lançará um livro sobre a

história dela.

"O livro além de contar a minha história, falará da minha superação em relação a autoestima. Fala das questões da minha vida, do meu amadurecimento, como eu enxergava o mundo e o vejo hoje", adiantou ela cheia de animação ao falar sobre os seus próximos projetos.

