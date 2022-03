Marcos Palmeira celebra papel de José Leôncio no remake de 'Pantanal': ''Um presente''

Durante a coletiva da nova novela das 21 horas, o ator Marcos Palmeira comentou sobre a alegria em estar na nova versão da novela 'Pantanal', produzida pela TV Globo

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 09h19

Prestes a dar vida ao poderoso José Leôncio, um dos destaques da novela Pantanal, o ator Marcos Palmeira (58) não escondeu a emoção e a ansiedade em voltar ao horário nobre da TV Globo em grande estilo.

Durante a coletiva de imprensa da próxima trama das nove, que aconteceu na manhã desta terça-feira, 22, o veterano da dramaturgia comentou sobre a expectativa dele com o remake do folhetim rural no qual ele fez parte da primeira versão, escrita por Benedito Ruy Barbosa (90) e exibida pela extinta TV Manchete.

"Para mim está sendo um prazer, uma surpresa e uma grande virada na minha carreira após 30 anos de trabalho. Estamos fazendo uma nova novela... Experiência incrível para mim, com quase 60 anos de idade, então, agradeço muito esse presente que eu ganhei. Dedico o meu Zé Leôncio para o Cláudio Marzo, que viveu o personagem na primeira versão da trama!", comentou ele que brilhou na obra original que foi produzida nos anos 90.

"Estou procurando fazer um José Leôncio mais brando e mais carinhoso. Um pouco com a minha cara...Uma alegria imensa..."

"Experiência interessante para os atores, diretores, uma grande experimentação para todos nós. O Pantanal não é previsível, existem muitos imprevistos, tudo é novo e diferente lá a cada dia... Mas estou muito feliz. Para mim, é uma alegria muito grande estar nessa novela!", completou o artista que fez o Tadeu no passado, papel que hoje ficou com o ator José Loreto (37).

"Vi o José Loreto fazendo o Tadeu e me via ali. Foi muito diferente... Mas estamos tentando fazer algo novo, totalmente diferente da primeira novela!", completou Marcos Palmeira antes de ser elogiado pelo seu colega de cena.

Para José Loreto, interpretar o Tadeu é uma oportunidade de homenagear Marcos Palmeira na TV. "Esse cara é um paizão, o chefe de tudo. É um prazer viver o Tadeu e estar mais próximo desse ator maravilhoso, que tem tanta história para contar!", elogiou o famoso que estará na segunda fase da nova novela das nove.

Protagonista de Pantanal, José Leôncio será vivido por Marcos Palmeira na segunda fase da novela. Antes, caberá ao ator Renato Góes (36) dar vida ao poderoso personagem que passará por diversas reviravoltas ao longo de toda a história.

Baseado na obra de Benedito Ruy Barbosa e adaptado por Bruno Luperi, o remake de Pantanal ocupará o lugar de Um Lugar ao Sol na faixa das 21 horas da TV Globo. Com estreia marcada para o dia 28 de março, a famosa trama rural terá a direção artística de Rogério Gomes.