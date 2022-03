Em contagem regressiva para estreia de 'Pantanal', Bruna Linzmeyer revela bastidores inéditos da novela

Bruna Linzmeyer compartilha bastidores inéditos de 'Pantanal' e fala da ansiedade para estreia da nova trama das 9

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 17h25

Nesta sexta-feira, 18, Bruna Linzmeyer (29) não escondeu a emoção com a aproximação da grande estreia de Pantanal.

Para o remake da novela, a atriz foi escalada como Madeleine, gravando no próprio Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

“Estamos prestes a estrear e eu tô aqui resgatando meus afetos desse pantanal imenso. Tô emotiva gente”, escreveu ela na legenda do post.

Pelos comentários, os internautas a encheram de elogios. “Esperando ansiosa por essa novela”, disse um. “Em contagem regressiva aqui”, confessou outro. “Animado para te assistir”, declarou mais um.

Durante as filmagens, a artista revelou na web que houve algumas cenas que acabaram deixando-a um pouco insatisfeita com sua própria performance.