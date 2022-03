Cristiana Oliveira se emociona com cena impactante de morte em 'Pantanal': ''Me acabei de chorar''

Atriz Cristiana Oliveira, que viveu a Juma Marruá na primeira versão de 'Pantanal', se emociona com cena impactante da novela

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 14h48

A estreia do remake da novela 'Pantanal' mexeu com as emoções de grande parte do elenco da primeira versão da obra, transmitida nos anos 90 pela extinta TV Manchete.

Ao ver uma impactante cena da atual trama das 21 horas da Globo, a atriz Cristiana Oliveira (58), que deu vida a Juma Marruá no folhetim original, contou para os seguidores nesta semana que não conseguiu segurar as lágrimas.

"Gente, sério! Eu preciso aplaudir fortemente a atuação desses três gigantes: @julianapaes @enriquediazbrsil e @tuliotuliostarling Que cena linda Brasil!!!! Maria, Gil e Chico. Me emocionei e me acabei de chorar! Parabéns ! Parabéns ! Parabéns! #pantanal", escreveu a famosa no Instagram.

Emoção na telinha

Em recente conversa com a CARAS Digital, a atriz Cristiana Oliveira comentou sobre a volta da famosa novela Pantanal ao ar. "Fiquei muito feliz quando soube que teria um remake, pela chance de apresentar o bioma Pantanal para toda uma nova geração".

"Agora, quando ouvi a chamada da novela com a música da primeira versão, pelo amor de Deus, eu pensei que meu coração não iria aguentar. Eu me arrepiei com as imagens, pois eu vivi tudo aquilo. Foi um misto de emoções que eu não sei explicar", declarou ela.

Veja a postagem de Cristiana Oliveira!