Atriz de Senhora do Destino entrega bastidores de novela após 19 anos: "Era um risco"

Em entrevista à CARAS, Mylla Christie relembrou clima de tensão nos bastidores de Senhora do Destino por conta de personagem lésbica

Mesmo após 19 anos de sua participação na novela Senhora do Destino, na TV Globo, a atriz Mylla Christie (51) segue sendo uma das personalidades mais lembradas do folhetim. No entanto, a artista por pouco não sofreu algo doloroso na produção.

Em entrevista à CARAS Brasil, Mylla Christie relembrou detalhes envolvendo os bastidores da novela, a qual interpretou Eleonora, uma jovem lésbica. Na época, a trama de Aguinaldo Silva foi vista como pioneira em abordar um romance homoafetivo na TV aberta.

"Eu acho que o ator tem que ser atemporal, amoral e corajoso. Eu não tive medo algum, eu agi com o coração e imaginei que o lado humano iria sobressair", relembrou Mylla, que até hoje é tratada como musa da comunidade LGBTQIA+.

Segundo a atriz, a emissora temia que sua personagem fosse rejeitada pelo público e isso poderia causar sua saída precoce da novela. " Era um risco. A gente foi avisado que elas poderiam morrer a qualquer momento . Eles tiveram toda essa preparação de dizer que poderia não dar certo. Falei: 'A gente vai encarar esse desafio'", disse.

"Eu encarei com coragem, vamos ver o que vai dar. Eu não sabia que iria ser tanto sucesso", completou a famosa, que fez par romântico com Bárbara Borges.

Mas apesar da tensão que envolvia os bastidores da novela, logo a emissora e os atores foram surpreendidos com o resultado de uma pesquisa de satisfação dos telespectadores: "Eles vieram com uma pesquisa do IBOPE dizendo que as senhoras de idade estavam torcendo para a Eleonora. Elas viam ela como uma heroína".

Anos após a estreia de Senhora do Destino, Mylla avalia que Aguinaldo Silva soube sensibilizar o público de uma maneira especial e cuidadosa. "A gente deu certo porque o Aguinaldo brilhantemente colocou uma adoção no meio. O amor venceu ", declarou.