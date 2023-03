Atriz de Senhora do Destino sente repercussão de personagem lésbica até hoje: 'Me chamam de ícone'

Atriz Mylla Christie disse ter virado musa dos gays após estrelar a novela Senhora do Destino, onde vive personagem lésbica

A atriz Mylla Christie (51) revelou que desde que estrelou a novela Senhora do Destino, da TV Globo, é aclamada pela comunidade LGBTQIA+ por sua personagem lésbica. Segundo a famosa, até hoje ela é parada por fãs na rua e até mesmo é chamada de "ícone".

Em conversa com a CARAS Digital, a atriz falou sobre ter participado da produção global, que acaba de voltar ao ar com uma reprise no Canal Viva. "Foi um projeto maravilhoso, um elenco espetacular. Eu só tenho o que agradecer, foi um desafio que eu encarei com o coração aberto e muito carinho", afirmou.

Na trama de Aguinaldo Silva, Mylla interpreta Eleonora, uma médica ortopedista homossexual que vive um relacionamento com Jennifer. Em uma época onde gays e lésbicas eram rejeitados na TV, as personagens acabaram caindo nas graças do público .

Conforme a atriz, dar vida a Eleonora não foi algo marcante apenas em sua vida, mas também na de vários brasileiros, principalmente pessoas LGBTQIA+. "Foi uma emoção enorme ver o resultado positivo do meu trabalho nessa novela", disse ela.

"Até hoje tem grupos de gays que vêm falar comigo dizendo que saiu do armário por minha causa, que vivem melhor, que conversaram [sobre o assunto] com os pais pela primeira vez por minha causa. Eles me chamam de ícone dos gays. É muito gratificante saber que eu atingi o coração e transformei essas pessoas", declarou.

Mylla Christie e Bárbara Borges na novela Senhora do Destino (Foto: TV Globo)

A atriz completou dizendo que sempre se emociona ao lembrar da repercussão positiva da novela. "Todo o resultado que eu tive com essa novela foi emocional, não foi um resultado comercial. Eu consegui fazer as pessoas felizes", disse ela, que é bastante ativa na web.

Ela reforçou que suas redes sociais não param sempre que decidem exibir novamente a novela, que foi ao ar pela primeira vez em 2004: "Toda vez que tem uma reprise, eu recebo mensagem de pessoas falando que eu transformei as vidas delas".

UM NOVO MOMENTO DA CARREIRA

Longe das novelas desde 2020, participou da novela infantil As Aventuras de Poliana, do SBT, Mylla está se dedicando a carreira como produtora de cinema. A artista está em processo de produção do filme Rosa do Carnaval, uma releitura moderna do clássico Cinderella.

No projeto, o qual também faz parte do elenco, a atriz será uma espécie de fada madrinha de uma garota que sonha em ser rainha de bateria da Grande Rio. O filme, que tem sido roteirizado pelo autor de novelas Tiago Santiago, conta com nomes como Mônica Carvalho, Humberto Martins e Tony Garrido.

"Sempre quis estar no cinema. Eu já queria ser produtora e aí eu me associei com a Monica e mais dois produtores. Agora estamos investindo no streaming", contou Mylla, que ainda não tem previsão de lançamento para o filme.