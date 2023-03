Bárbara Borges entrega bastidores de Senhora do Destino: "Wolf Maya me ligou"

Em entrevista à CARAS, Bárbara Borges relembrou os bastidores de Senhora do Destino e os reflexos em sua vida

A atriz Bárbara Borges (44) é uma das personalidades mais lembradas do elenco da novela Senhora do Destino, produção da TV Globo que estar em reexibição no Canal Viva. Na época, Babi ainda estava iniciando a carreira como atriz e já chamava atenção pelo seu talento. O diretor da trama, Wolf Maya (69), foi um dos que notou a loira.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bárbara Borges abriu o coração e contou detalhes dos bastidores da trama. Segundo ela, o convite para participar de Senhora do Destino veio diretamente do autor da trama, Aguinaldo Silva.

"Tenho uma enorme satisfação de ter feito parte do elenco de Senhora do Destino. Foi o primeiro convite que tive na minha carreira de atriz vindo direto da direção", disse ela.

"Lembro até hoje do Wolf Maya me ligando pra fazer o convite em nome do Aguinaldo Silva, me contando que ele havia me escolhido para interpretar a Jenifer", relembrou a vencedora de A Fazenda 14.

Bárbara ainda fez um balanço sobre a trama, que até hoje é lembrada por retratar de maneira positiva o amor entre duas mulheres. "O casal Jenifer e Eleonora deixou uma história muito bonita de amor entre duas mulheres na história da nossa teledramaturgia", declarou ela, que viveu par romântico com a atriz Mylla Christie.

Ela completou que até hoje sente os reflexos de seu trabalho e que costuma receber muitas mensagens carinhosas dos telespectadores. "Foi tão rico pra mim como atriz dar vida a Jenifer. Me orgulho de fazer parte disso. Durante a novela e até hoje recebo mensagens de pessoas me falando da importância que as duas tiveram na vida delas", contou.

Mais um pedido dos fãs e seguidores, cena da novela “Senhora do Destino” com a Mylla . A personagem Jenifer marcou a vida profissional de Babi. Vocês lembram? #Afazenda14#Afazenda#Novelapic.twitter.com/orbkCIW4JP — Bárbara Borges🌻 (@abarbaraborgess) October 19, 2022

FUTURO NA CARREIRA DE ATRIZ

Com menos de seis meses que recebeu o título de campeã de A Fazenda 14, Bárbara Borges ainda está organizando os rumos de sua carreira profissional. Mas se engana quem acha que Babi está parada, ela acaba de lançar uma linha de óculos e segue planejando o retorno para o mundo das novelas.

A atriz garantiu que logo os fãs terão novidades, mas ainda está esperando seu contrato com a Record TV ser finalizado: "Muitos novos projetos na minha vida estão acontecendo". "Contratualmente não posso ser apresentada para outros canais e possibilidades, assim respeitamos e fazemos", afirmou a namorada de Iran Malfitano.