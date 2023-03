Bárbara Borges esclarece boatos e revela por que não beijou Iran Malfitano em A Fazenda 14

Bárbara Borges e Iran Malfitano iniciaram o romance semanas após o fim do programa da Record TV

A atriz Bárbara Borges (44), vencedora de A Fazenda 14, resolveu colocar um ponto final nos boatos envolvendo seu relacionamento com Iran Malfitano (41). Colegas de profissão, os dois se conheceram melhor durante o reality da Record TV, mas apenas iniciaram o romance semanas após o fim do programa.

Em bate-papo com a CARAS Brasil, o casal abriu o coração e explicou o motivo que levou eles a não se envolverem afetivamente durante o confinamento. Segundo os artistas, tudo foi uma estratégia planejada antes mesmo de entrarem na atração.

"Eu confesso que pensei que poderia ter beijo na boca, mas lá dentro eu vi que o negócio era diferente e eu fui muito focada também em jogar, mas é lógico que eu achei que em algum momento poderia acontecer, mas ao mesmo tempo não", disse a loira, que no último final de semana esteve presente no camarote da Revista CARAS na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Bárbara ainda contou que foi alertada sobre a possibilidade dela formar casal no jogo e por isso ficou com um pé atrás. "Meu a gente ficava falando assim: 'Bárbara, sossega. Não vai se apaixonar, não vai se envolver com ninguém'. Mas chegando lá, a história ficou completamente diferente e eu realmente entendi que o meu posicionamento era outro", declarou.

Iran também confirmou que não entrou no programa pensando em viver um affair e estava mesmo era focado no jogo. No entanto, após o término da temporada, ele percebeu que teve um envolvimento além do esperado com Bárbara Borges.

"Não teve casal lá dentro exatamente para não ter vulnerabilidade e a gente não acabar se perdendo no jogo. Só que lá dentro nos tornamos tão companheiros, tão amigos, a gente se apoiou tanto, que eu acho que surgiu essa coisa. Depois que a gente saiu eu fiquei 3 dias sem dormir", confessou Iran, que apenas conseguiu ficar mais tranquilo após dormir ao lado de Babi.