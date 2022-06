Atriz de Juma na primeira Pantanal, Cristiana Oliveira fala sobre a nova versão da novela

Cristiana Oliveira comentou sobre a nova versão de Pantanal e opinou sobre a atuação de Alanis Guillen como Juma

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 19h59

A atriz de Juma Marruá da primeira versão da novela Pantanal deu seu parecer sobre a nova versão que vai ao ar na Rede Globo.

Em entrevista ao programa The Noite, que vai ao ar na próxima sexta-feira, 10, Cristiana Oliveira abriu o jogo sobre as comparações entre ela e a nova Juma interpretada por Alanis Guillen. “Não se compara, não. Ela faz do jeitinho dela. Eu amo”, disse a primeira Juma.

Cristiana ainda rasgou elogios para a atuação de Alanis na novela. “Acho bobagem [as comparações]. Alanis está fazendo maravilhosamente – inclusive eu amo a Alanis Guillen- ela faz do jeito dela e está lindo assim”, comentou.

A estrela da novela de 1990 ainda revelou ser fã da novela, assim como o ex-BBB Eliezer, e contou: “Assisto todo dia. Agora não, porque estou trabalhando muito, estou em turnê para lançar meu livro, as palestras que tenho feito, então está complicado, mas sempre vejo”.