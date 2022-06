Leandro Lima posa com Alanis Guillen e Bella Campos em gravações de 'Pantanal' e fãs elogiam: ''Elenco de milhões''

Ator Leandro Lima, o Levi de Pantanal', compartilha série de fotos no set de filmagens da novela das nove com Juma e Muda

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 12h00

O ator Leandro Lima (40) mostrou um pouco dos bastidores da novela das nove Pantanal, que está fazendo sucesso, ao lado de colegas de elenco!

Na manhã desta quinta-feira, 09, o artista, que dá vida ao peão Levi no remake da trama de Benedito Ruy Barbosa originalmente exibida em 1990 pela extinta Manchete, compartilhou fotos do set de filmagens com Alanis Guillen (24) e Bella Campos (24), que interpretam Juma e Muda, respectivamente, na produção da TV Globo adaptada por Bruno Luperi.

Em seu feed no Instagram, Leandro surgiu em cliques divertidos com as atrizes e foram elogiados pelos fãs pela atuação na novela.

"Juma “jumo” e Muda sem reiva! Esse dia fomos gravar e acabou não dando tempo, mas foi massa @alanissguillen @bellacampox", escreveu Leandro ao legendar a postagem.

"Dira, Alanis e você roubam a cena, toda vez que aparecem!", elogiou um fã. "Novela nota 10. Elenco nota 20", destacou outra. "Deuso pantaneiro", brincou uma terceira. "Elenco de milhões. Ahh, não quero que o Levi saía da novela, gosto dele", disse mais uma. "Três lindos e talentosos!", falou outra internauta.

Leandro Lima mostra momentos inéditos do parto do filho

O filho de Leandro Lima e Flávia Lucini (33) chegou na noite da última sexta-feira, 03, de um jeito nada convencional. O bebê Toni nasceu dentro do carro a caminho do hospital. “Ainda realizando a maior aventura da nossa vida, estava tudo certo na cabeça: malas do bebê prontas, organograma programado, check list anotado. Primeira contração, eu: ‘vou tomar banho, quando entrarem no ritmo coloco as malas no fusca (sim, queria ir de fusca) calmamente para a maternidade’”, disse o papai.

“Mas Toni de dentro da barriga olhou para os pais dele realmente se organizando pra tudo, e pensou: ‘não adianta, vou nascer agora, rápido, são 2 horas de trabalho de parto sem contrações ritmadas e eu chego, no dia da minha vó Ozélia Lima e da minha irmã Giulia Lins", contou ainda.

Confira as fotos de Leandro Lima com Alanis Guillen e Bella Campos: