Ex-BBB Eliezer publica vídeo divertido imitando personagens da novela Pantanal

O ex-BBB Eliezer postou um vídeo em suas redes sociais em que se divertia ao imitar os personagens da novela das nove

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 19h07

Nesta quinta-feira, 9, o ex-BBB Eliezer publicou um vídeo engraçado em seu Instagram baseado na novela Pantanal.

O participante do BBB 22 imitava os personagens da novela das 21h da Rede Globo ao longo do seu tempo assistindo a trama. “Tô querendo uma Juma, alguém aí quer ser? O jeito que o idioma “Pantaneiro” pega a gente é diferente”, escreveu o designer na legenda do post.

O amigo de Eliezer na casa mais vigiada do Brasil, Viny, gostou da postagem e comentou: “Muito bom”. Eli respondeu o comentário perguntando se o amigo estava assistindo a novela.

Apesar de estar a procura de uma Juma, Eliezer recentemente respondeu sobre seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube.

Confira aqui o vídeo de Eliezer!