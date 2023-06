Ator de Corpo Dourado foi vítima de tragédia dias antes da novela acabar

Ator Gerson Brenner, de Corpo Dourado, sofreu atentado criminoso que lhe deixou sequelas seríssimas

Destaque na novela Corpo Dourado, que acaba de voltar ao ar em uma reprise no Canal Viva, o ator Gerson Brenner (63) teve sua carreira encerrada após ser vítima de uma tragédia impactante quatro dias antes de finalizar a trama de Antônio Calmon.

Intérprete do rústico Jorginho, o ator vivia um ótimo momento da carreira quando foi alvo de uma emboscada no dia 17 de agosto de 1998, na rodovia Ayrton Senna, em São Paulo.

Gerson estava a caminho do Rio de Janeiro, quando teve seu carro interceptado por bandidos que deixaram pedras no meio da estrada. Durante a ação, uma delas acabou atingindo o pneu do veículo, fazendo o ator parar na estrada escura. Ao sair para avaliar o estrago, o artista foi surpreendido por bandidos e acabou levando um tiro na cabeça.

Os criminosos, que supostamente tinham a intenção de praticar um assalto, não conseguiram levar nada do ator. Na ocasião, Brenner estava com diversos objetos de valores em mãos, como três relógios de pulso, cordão, um par de brincos, uma corrente e um pingente de ouro. Além disso, ele também carregava uma pasta com dois mil reais em espécie e três cheques de quatro mil cada.

Após o tiro, Gerson foi socorrido por um caminhoneiro que passava pelo local, que também avisou a polícia. Ele foi levado às pressas para um hospital de Jacareí, onde passou por cirurgias de emergência para a descompressão da caixa craniana e drenagem dos hematomas.

Apesar de ter saído com vida, Gerson acabou perdendo massa encefálica e ficou em coma por cerca de 16 dias. Ele apenas conseguiu receber alta do hospital dois meses depois. No mesmo período, o ator chegou a ser diagnosticado com meningite, febre e pneumonia.

COMO ESTÁ O ATOR GERSON BRENNER?

Desde que sofreu com a tragédia, o ator Gerson Brenner, que está atualmente com 63 anos, tem convivido com duras sequelas. Ele se locomove apenas de cadeira de rodas, sofre com sobrepeso e tem dificuldade de falar.

No ano passado, uma das filhas de Gerson veio a público fazer uma vaquinha para conseguir arrecadar dinheiro para comprar um carro adaptador para o pai, que tem sofrido com a falta de mobilidade. Na época, ela conseguiu pouco mais de R$ 100 mil.